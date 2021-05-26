Политика 40 минут назад

ЦИК обжаловала решение Верховного Суда по скандальному округу Вирастюка

Установление результатов выборов в этом округе представляется возможным лишь на основании и с учетом выводов суда

Фото: facebook.com/UACEC Фото: facebook.com/UACEC
Фото: facebook.com/UACEC

Центральная избирательная комиссия обжаловала решение Верховного Суда по установлению результатов выборов в одномандатном избирательном округе №87 (Ивано-Франковская область).

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

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Известно, что 19 мая Центризбирком, во исполнение постановления Большой Палаты Верховного суда от 1 мая по делу по делу №9901/114/21, составил протокол о результатах выборов народного депутата в округе №87.

Однако, 21 мая кандидат Александр Шевченко обжаловал действия ЦИК, протокол и отдельные пункты постановления Комиссии от 19 мая.

Верховный Суд рассмотрел этот иск и 23 мая частично удовлетворил его — отменил пункты 1-2 постановления и протокол ЦИК от 19 мая, а также обязал Комиссию совершить действия по установлению результатов выборов народного депутата в ОВО №87 с учетом выводов, предоставленных судом в решении, принятом по результатам рассмотрения этого дела.

В то же время комиссия обращает внимание, что устанавливала результаты выборов с учетом положений постановления и определения Большой Палаты Верховного Суда. Поэтому подробно проанализировала решение Верховного Суда и подала апелляционную жалобу на это его решение.

"ЦИК в очередной раз подчеркивает, что сейчас нет однозначного юридического алгоритма действий и правового механизма для разрешения ситуации на 87 округе, и в таком случае установление результатов выборов в этом округе представляется возможным лишь на основании и с учетом выводов суда", — резюмировали в Центризбиркоме.

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Напомним, что согласно протоколу ЦИК от 19 мая, принятому без учета шести участков, Василий Вирастюк ("Слуга народа") победил с результатом в 14 тысяч 811 голосов, а Шевченко получил 13 тысяч 942 голоса. Кандидат от "Свободы" Руслан Кошулинский же получил 13 тысяч 463 голоса.

При этом 5 мая Центризбирком отказал Вирастюку в регистрации нардепом, признав отсутствие правовых оснований для этого, поскольку  2 мая Большая палата Верховного суда признала противоправными действия ЦИК об установлении результатов выборов в округе №87, а также был признан противоправным и отменен соответствующий протокол ЦИК от 22 апреля.

Согласно данным уточненного протокола ОИК об итогах голосования в округе №87, данные которого и утвердила тогда ЦИК, Вирастюк получил 15 тысяч 536, или 30,95%, действительных голосов. Его конкурент Шевченко, обжаловавший тогда решения окружного и центрального избиркома о результатах выборов, получил, согласно этим данным, на 422 голоса меньше.

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Отметим также, что 33% опрошенных после выборов избирателей округа №87 заявляют, что голосовали за Шевченко, а 38% считают его победителем выборов. 33% считают, что на округе были значительные фальсификации, причем 30% всех респондентов считают их бенефициаром Вирастюка. Почти половина опрошенных поддерживает проведение перевыборов.

К их проведению ранее призывал и третий основной кандидат Кошулинский, а 6 апреля обращение к властям с соответствующим призывом принял Ивано-Франковский областной совет. Ныне за такой способ разрешения конфликта выступает и упомянутая общественная организация "Опора", специализирующаяся на отслеживании избирательных процессов в стране.

В то же время президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая заявил, что из-за Шевченко в регионе царит атмосфера страха, вследствие которой "люди боятся считать голоса на участках", однако им на этих выборах был дан "серьезный ответ". По словам главы государства, "если они будут показывать государству силу, государство будет отвечать им очень мощно и быстро".

Победителем же выборов Зеленский однозначно считает Вирастюка, который, как "чистый человек", "понятно, как заработал искусственные части тела, какие операции пережил из-за того, что защищал украинский спорт" и которому в связи с этим можно выразить "уважение и почет".

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