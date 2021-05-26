ЦИК обжаловала решение Верховного Суда по скандальному округу Вирастюка

Центральная избирательная комиссия обжаловала решение Верховного Суда по установлению результатов выборов в одномандатном избирательном округе №87 (Ивано-Франковская область).

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

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Известно, что 19 мая Центризбирком, во исполнение постановления Большой Палаты Верховного суда от 1 мая по делу по делу №9901/114/21, составил протокол о результатах выборов народного депутата в округе №87.

Однако, 21 мая кандидат Александр Шевченко обжаловал действия ЦИК, протокол и отдельные пункты постановления Комиссии от 19 мая.

Верховный Суд рассмотрел этот иск и 23 мая частично удовлетворил его — отменил пункты 1-2 постановления и протокол ЦИК от 19 мая, а также обязал Комиссию совершить действия по установлению результатов выборов народного депутата в ОВО №87 с учетом выводов, предоставленных судом в решении, принятом по результатам рассмотрения этого дела.

В то же время комиссия обращает внимание, что устанавливала результаты выборов с учетом положений постановления и определения Большой Палаты Верховного Суда. Поэтому подробно проанализировала решение Верховного Суда и подала апелляционную жалобу на это его решение.

"ЦИК в очередной раз подчеркивает, что сейчас нет однозначного юридического алгоритма действий и правового механизма для разрешения ситуации на 87 округе, и в таком случае установление результатов выборов в этом округе представляется возможным лишь на основании и с учетом выводов суда", — резюмировали в Центризбиркоме.

Напомним, что согласно протоколу ЦИК от 19 мая, принятому без учета шести участков, Василий Вирастюк ("Слуга народа") победил с результатом в 14 тысяч 811 голосов, а Шевченко получил 13 тысяч 942 голоса. Кандидат от "Свободы" Руслан Кошулинский же получил 13 тысяч 463 голоса.

При этом 5 мая Центризбирком отказал Вирастюку в регистрации нардепом, признав отсутствие правовых оснований для этого, поскольку 2 мая Большая палата Верховного суда признала противоправными действия ЦИК об установлении результатов выборов в округе №87, а также был признан противоправным и отменен соответствующий протокол ЦИК от 22 апреля.

Согласно данным уточненного протокола ОИК об итогах голосования в округе №87, данные которого и утвердила тогда ЦИК, Вирастюк получил 15 тысяч 536, или 30,95%, действительных голосов. Его конкурент Шевченко, обжаловавший тогда решения окружного и центрального избиркома о результатах выборов, получил, согласно этим данным, на 422 голоса меньше.

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Отметим также, что 33% опрошенных после выборов избирателей округа №87 заявляют, что голосовали за Шевченко, а 38% считают его победителем выборов. 33% считают, что на округе были значительные фальсификации, причем 30% всех респондентов считают их бенефициаром Вирастюка. Почти половина опрошенных поддерживает проведение перевыборов.