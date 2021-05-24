Верховный суд повторно отменил признание Вирастюка победителем выборов в округе №87

Верховный суд по иску кандидата Александра Шевченко ("За будущее") к Центральной избирательной комиссии 23 мая отменил ее протокол от 19 мая об установлении результатов выборов депутата Верховной Рады в округе №87 (Ивано-Франковская область), прошедших 28 марта, и признание кандидата Василия Вирастюка ("Слуга народа") избранным депутатом.

Как сообщает "Опора", указанным постановлением суд отменил пункты 1 и 2 постановления ЦИК от 19 мая, которым было признано недействительным голосование на шести проблемных участках, где при пересчете бюллетеней обнаружено меньше голосов за Шевченко, чем в первичных протоколах участковых избирательных комиссий.

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Суд обязал ЦИК совершить действия по установлению результатов выборов нардепа с учетом выводов, предоставленных судом в новом решении.

Указанное постановление Верховный суд принял в качестве суда первой инстанции. В случае подачи апелляции Центризбиркомом или командой Вирастюка дело будет пересматривать Большая палата Верховного суда как суд апелляционной инстанции. Решение Большой палаты будет окончательным.

Напомним, что согласно протоколу ЦИК от 19 мая, принятому без учета шести участков, Вирастюк победил с результатом в 14 тысяч 811 голосов, а Шевченко получил 13 тысяч 942 голоса. Кандидат от "Свободы" Руслан Кошулинский же получил 13 тысяч 463 голоса.

При этом 5 мая Центризбирком отказал Вирастюку в регистрации нардепом, признав отсутствие правовых оснований для этого, поскольку 2 мая Большая палата Верховного суда признала противоправными действия ЦИК об установлении результатов выборов в округе №87, а также был признан противоправным и отменен соответствующий протокол ЦИК от 22 апреля.

Согласно данным уточненного протокола ОИК об итогах голосования в округе №87, данные которого и утвердила тогда ЦИК, Вирастюк получил 15 тысяч 536, или 30,95%, действительных голосов. Его конкурент Шевченко, обжаловавший тогда решения окружного и центрального избиркома о результатах выборов, получил, согласно этим данным, на 422 голоса меньше.

Отметим также, что 33% опрошенных после выборов избирателей округа №87 заявляют, что голосовали за Шевченко, а 38% считают его победителем выборов. 33% считают, что на округе были значительные фальсификации, причем 30% всех респондентов считают их бенефициаром Вирастюка. Почти половина опрошенных поддерживает проведение перевыборов.