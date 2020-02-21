ARX и ARX Life завершили 2019 год с прибылью в 116 млн гривен

Страховые компании ARX и ARX Life за 2019 год совокупно собрали страховых премий около 2,5 млрд грн, что на 24% выше, чем в 2018 году. Суммарная чистая прибыль двух компаний по итогам 2019 года составила 116 млн грн.

Об этом говорится в сообщении СК ARX.

Компания ARX, предоставляющая услуги рискового страхования, приросла за 12 месяцев 2019 года на 22%, в абсолютном выражении прирост страховых премий составил 408 млн грн. Сумма валовых страховых премий по итогам прошлого года составила около 2,3 млрд гривен. Динамический рост в 89% показала компания ARX Life, с абсолютным приростом 83 млн гривен, сумма валовых страховых премий составила 176 млн гривен.

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В 2019 году компания ARX провела масштабный ребрендинг, войдя в состав международной канадской страховой группы Fairfax Financial Holdings Limited. По результатам 2019 года количество клиентов компании возросло на 20% по сравнению с 2018 годом.

"Прибыльность наших операций в 2019 году достигла рекордного с 2007 года значения. ARX остается лидером по страховым платежам и удерживает очень высокий уровень удовлетворенности клиентов. Например, в автостраховании он составляет 92–93%, или 4,7 балла из 5 возможных. Кроме того, мы уже долгие годы являемся крупнейшим налогоплательщиком среди украинских страховых компаний. В 2020 году мы ставим перед собой цель, чтобы каждая линия бизнеса, каждый продукт был прибыльным. И конечно, в 2020 году мы будем уделять большое внимание нашему любимому делу — инновациям, а наш портфель проектов, новых продуктов и услуг существенно увеличится", — отметил председатель правления CК ARX Андрей Перетяжко.

СПРАВКА

ARX работает на рынке страхования Украины и 10 год подряд лидирует по продажам полисов КАСКО. Компании являются часть. международного страхового холдинга Fairfax Financial Holdings Limited. Международная холдинговая компания Fairfax Financial Holdings Limited со штаб-квартирой в Торонто (Канада) занимается страхованием, перестрахованием и управлением инвестициями с 1985 года. Холдинг работает в 40 странах мира. Инвестиционный портфель составляет 39,4 млрд долларов, общая сумма активов составляет 65 млрд. долларов, общий акционерный капитал составляет 18,4 миллиарда долларов.