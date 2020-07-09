Финансы 20 минут назад

Азбука денег: WoMo с ПриватБанком запускают спецпроект по финграмотности для подростков

В рамках спецпроекта будут рассказывать, как правильно подростку рассчитать бюджет, чтобы купить продукты или новый гаджет, что такое финансовая грамотность от базовых понятий "расходы/доходы" до финансовых инструментов банковского рынка

Азбука денег: WoMo с ПриватБанком запускают спецпроект по финграмотности для подростков Азбука денег: WoMo с ПриватБанком запускают спецпроект по финграмотности для подростков

Не в деньгах счастье? Разумеется, это не так. Счастье — это возможность иметь свободу выбора. Зачастую эту свободу обеспечивает нам определенный уровень нашего благосостояния. Без сомнения, мы должны и сами понимать, и детям донести то, что деньги — это не только о том, чтобы иметь, но и о том, чтобы делать мир лучше.

Именно поэтому финансовая грамотность — это первый шаг к финансовой независимости, а значит — к более счастливой жизни, в которой есть место для личных радостей и для добрых дел. Не знаете с чего начать обучение финансовой грамотности? У нас есть новый спецпроект, в материалах которого интересно и доступно будет рассказано все, что должны знать родители и дети о деньгах.

Кратко и по делу в Telegram

Издание WoMo совместно с ПриватБанком запускает спецпроект "Азбука денег", в котором будут рассказывать не просто о том, как правильно подростку рассчитать бюджет, чтобы купить продукты или новый гаджет, а выяснят, что такое финансовая грамотность, начиная от базовых понятий "расходы/доходы" и заканчивая финансовыми инструментами банковского рынка.

"Будем говорить о том, как управлять своим счетом в 12 лет, а в будущем — зарабатывать на депозите, акциях и даже ОВГЗ. И как вообще донести подростку, что деньги — не просто способ получить желаемое, а инструмент для управления своей жизнью", — сообщается в анонсе спецпроекта. 

Исследования, факты, мнения известных финансистов и финансовых коучей, полезные книги, приложения, биографии self-made предпринимателей, подробные объяснения специалистов ПриватБанка — все это будет в материалах проекта. Благодаря бесплатной Бизнес-школе ЮниорБанка ребенок сможет еще глубже изучать финансы, а банковская карточка Юниора станет практическим инструментом для применения этих знаний на практике. 

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