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Банки 30 минут назад

Банки Украины снизили процентные ставки по кредитам для населения ниже 35% годовых

При этом ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились на 0,2% до 6,2% годовых

Фото: mycredit.ua Фото: mycredit.ua
Фото: mycredit.ua

В Украине процентные ставки по новым кредитам банков для населения в марте 2021 года в национальной валюте составляли 34,4% годовых.

По сравнению с февралем ставки снизились на 0,2%, свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.

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По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились на 0,2% до 6,2% годовых.

В свою очередь ставки по гривневым кредитам для предприятий за март выросли с 8,2% до 8,3% годовых, по валютным не изменились — 4,3% годовых.

При этом кредитный портфель банков за март 2021 года не изменился — 851 млрд грн, в том числе населения вырос на 1,7% — до 205 млрд грн, а предприятий сократился на 0,4% — до 735 млрд грн.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение повысить с 5 марта 2021 года учетную ставку с 6,0% до 6,5% годовых. Таким образом, ставка повышена впервые с апреля 2019 года.

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Известно, что в феврале 2021 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам выросла и составляла 13,9% на вторичном и 17,1% на первичном рынке.

Эффективные ставки включают в себя номинальную, а также все сопутствующие расходы заемщиков и рассчитываются на весь срок кредита.

Как сообщалось, украинские банки по итогам 2020 года выдали ипотечных кредитов на сумму 3,8 млрд грн — это на 36% больше, по сравнению с 2019 годом.

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