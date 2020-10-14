"Батькивщина" настаивает на проверке состояния здоровья водителей общественного транспорта

В условиях адаптивного карантина, когда продолжает работать общественный транспорт, а граждане не находятся на жесткой изоляции, необходимо максимально снизить нагрузку на медиков и обеспечить постоянный контроль состояния здоровья водителей общественного транспорта, ведь они ежедневно сталкиваются на работе с большим количеством людей.

Об этом заявил кандидат в мэры Киева Алексей Кучеренко во время брифинга.

"Мы в чрезвычайной ситуации и должны все делать, чтобы бороться с пандемией. К сожалению, будет увеличиваться нагрузка на медиков и сотрудников транспорта. "Батькивщина" Киева осознает опасность распространения пандемии коронавируса. Адаптивный карантин, несмотря на жесткие ограничения, не приводит к полной изоляции, которую пережили украинцы весной 2020 года. Предприятия и транспорт будут работать в условиях карантинных ограничений, — отметил Кучеренко.

При этом, когда речь заходит о транспорте, мы слышим лишь тезисы об усилении контролирующих мероприятий — соблюдении масочного режима и социального дистанцирования.

"Киевская городская "Батькивщина" считает, что комплексный подход к оптимизации работы транспорта должен предусматривать и постоянный медицинский контроль за состоянием здоровья водителей. Это стоило бы проводить путем регулярного тестирования работников транспорта, чаще всего контактирующих с пассажирами. Делать это на предприятиях, за бюджетные средства и без отрыва работников от выполнения своих прямых обязанностей. Такие меры снизят риск распространения вируса в общественном транспорте", — заявил кандидат в мэры.

Он добавил, что кроме медицинского надзора, работа общественного транспорта в чрезвычайных условиях должна быть четкой, с соблюдением расписания движения. Это позволит эффективно контролировать и регулировать пассажиропоток, избегая карантинных нарушений.

Представители команды "Батькивщины", кандидат в мэры Киева Алексей Кучеренко, а также кандидаты в депутаты Киевсовета Виталий Нестор и Алла Шлапак озвучили основные пункты программы, которые касаются транспортных вопросов в Киеве: оптимизация финансирования объектов транспортной инфраструктуры после проведения аудита; достройка и введение в эксплуатацию Подольско-Воскресенского моста; достройка моста Кирпы, который без нужных съездов и заездов работает лишь на 20% пропускных возможностей; строительство развязки на Бориспольской площади и не только. Решение транспортной проблемы должно быть комплексным и состоять из ряда последовательных действий.

"Доведение до ума кольцевой дороги, ее расширение и обустройство дополнительными съездами и заездами. Перезапуск городской электрички и обновление ее подвижного состава. Коренная реорганизация городского транспорта: замена маршруток троллейбусами и автобусами; плотное загрузки выделенной полосы общественного транспорта подвижным составом, что будет двигаться по жесткому расписанию", — перечислил план действий после победы на выборах мэра Алексей Кучеренко.

По его словам, необходимо использовать зарубежный опыт по разгрузке центра города: популяризация общественного и экологического транспорта; обустройство перехватывающих стоянок; ограничительные меры по движению собственного и грузового автотранспорта по центру города.

"В Киеве лишь 900 единиц общественного транспорта, хотя в подобном по инфраструктуре городе — Варшаве 2700 единиц. Именно поэтому, в приоритете моей программы-решение транспортной проблемы", — резюмировал он.