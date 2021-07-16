Политика 30 минут назад

Передел рынка МАФов, который затеял Белоцерковец, ударил по имиджу Кличко, — СМИ

Издание указывает, что, например, в апреле 2016 года предприниматели столицы писали президенту, что Белоцерковец "организовал "геноцид предпринимателей" и превратил "демонтаж" МАФов в прибыльный бизнес

Передел рынка МАФов, который затеял Белоцерковец, ударил по имиджу Кличко, — СМИ Передел рынка МАФов, который затеял Белоцерковец, ударил по имиджу Кличко, — СМИ

Инициатива депутата Киевсовета Дмитрия Белоцерковца ввести новые правила размещения МАФов очень сильно ударила по репутации Виталия Кличко.

Об этом пишется в статье "И врагов не нужно. Как Белоцерковец подставил Кличко с МАФами, а сам спрятался" издания Vesti.ua

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Авторы пишут, что в Киеве объявлено очередное наступление на предпринимателей и связано это с попыткой принять новые правила размещения МАФов, которые "лоббирует сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец".

По мнению журналистов, одиозный проект решения Киевсовета зарегистрирован именно с подачи Белоцерковеца, который с 2014 года курировал в Киеве вопросы МАФов.

"Благодаря Белоцерковцу заседание Киевсовета 8 июля прошло под аккомпанемент акции протеста тысяч предпринимателей, которые увидели в новых правилах от Белоцерковца коррупционные схемы. Новые правила откровенно грозят сносом МАФов сотням предпринимателей", — отмечает издание.

Журналисты пишут, что акция столичных бизнесменов переместилась из-под стен КГГА к Офису президента. "Зеленского позвали на помощь, а Кличко оказался крайним… Справедливости ради скажем, что предприниматели помянули и Белоцерковца, которого назвали грабителем. И отметим, что столичному бизнесу удалось приостановить принятие скандального решения", — пишет издание.

По утверждению авторов материала, Белоцерковец уже много лет паразитирует на мэре, а "во фракции "УДАР" его уже скоро будут просто ненавидеть". Авторы указывают, что в этот раз Белоцерковец предлагал установить новые ограничения для размещения МАФов и многие уже существующие точки попадают под принудительный демонтаж без компенсации.

По словам издания, Белоцерковец не впервые оказался в эпицентре конфликта между КГГА и малым бизнесом, но "в отличие от действующего мэра, всегда выходил из подобных противостояний с определенным гешефтом. И если для мэра Виталия Кличко и коллег-депутатов репутационные потери будут весьма значительны, то Белоцерковцу, собственно, и терять нечего. Он с 2014 года воюет с малым бизнесом Киева…", — говорится в статье.

Издание указывает, что, например, в апреле 2016 года предприниматели столицы писали президенту, что Белоцерковец "организовал "геноцид предпринимателей" и превратил "демонтаж" МАФов в прибыльный бизнес, пишут журналисты.  

"Чтобы вернуть конфискованное имущество, предприниматели должны были заплатить конкретной фирме — ООО "Арктика" — 20 тысяч гривен… Тогда предприниматели видели прямую связь между фирмой "Арктика", Дмитрием Белоцерковцем, его новым внедорожником "Range Rover" стоимостью 150 тысяч евро и строящимся под Киевом особняком", — говорится в статье.

Издание также отмечает, что в октябре 2019-го НАБУ сообщило о расследовании, которое длится с 2017 года, по сокрытию Белоцерковцем информации о доме в Киеве в своей декларации за 2016 и 2017 годы. "Неучтенную собственность оценивают в 3,8 млн. грн. Что-то нам подсказывает, что антикоррупционерам надо еще глубже покопать", — подытожили авторы статьи.

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