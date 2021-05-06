Фондовый рынок 40 минут назад

Биржа Nasdaq приостановила трансляцию котировок компании Баффета Berkshire Hathaway

Ее акции стали слишком дорогими

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Американская биржа Nasdaq временно прекратила транслировать данные о котировках акций класса А инвестиционной компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Указано, что 4 мая стоимость акций Berkshire Hathaway класса А достигла $421,4 тысяч за акцию и приблизилась к максимальному значению, которое могут обработать системы Nasdaq.

В результате котировки акций Berkshire Hathaway исчезли из сервисов данных Nasdaq Last Sale и Nasdaq Basic, которые используют Robinhood и другие брокеры, а также некоторые сайты финансовых новостей.

При этом, чтобы решить эту проблему, Nasdaq пообещала обновить свое программное обеспечение до 17 мая 2021 года.

В марте с аналогичной проблемой столкнулась американская биржа IEX. Она решила остановить прием заявок на операции с акциями Berkshire Hathaway класса А "из-за внутреннего ценового ограничения в торговой системе".

В свою очередь в Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), на которой котируется Berkshire Hathaway и которая обрабатывает большую часть операций с акциями компании класса A, заявили, что на работу систем NYSE рост акций не повлияет.

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Как известно, Уоррен Баффет много лет отказывается проводить сплит (дробление) акций Berkshire Hathaway класса А. Миллиардер считает, что с помощью высокой цены акций компания защищает себя от наплыва неквалифицированных инвесторов.

Таким образом, акции Berkshire Hathaway являются самыми дорогими на фондовом рынке США. На втором месте акции компании NVR Inc, которая занимается жилищным строительством. Они стоят около $5100 за штуку.

Ранее сообщалось, что американская холдинговая компания Berkshire Hathaway, руководителем которой является предприниматель и инвестор Уоррен Баффетт, из-за допущенного им просчета потеряла около $11 млрд.

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