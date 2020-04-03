Бизнесу упростили декларирование транзита грузов

Украинская таможня начала тестирование софта для присоединения к Новой компьютеризированной транзитной системе (NCTS), которая дает, в частности, возможность ведомству напрямую обмениваться данными о результатах таможенного контроля с таможенными органами стран ЕС и наоборот.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной таможенной службы.

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Указано, что в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла Закон "О режиме совместного транзита и введения национальной электронной транзитной системы". Закон предусматривает присоединение к соответствующей Конвенции после успешного тестирования NCTS в Украине (процесс продлится около года). Членами Конвенции являются 35 стран.

Известно, что необходимый для присоединения к NCTS программный комплекс в декабре 2019 года Гостаможслужбе подарила литовская таможня. В свою очередь Евросоюз финансирует его развертывание в стране, адаптацию и перевод. Техническую поддержку по реализации проекта оказывает греческая компания IntraSoft — победитель тендера, проведенного EU4PFM.

Как отмечается, сейчас таможенный пункт аэропорта "Борисполь" и Киевская таможня успешно осуществили пробный обмен таможенными декларациями в тестовой среде. Далее — тестирование электронной передачи данных между таможнями в пределах Украины.

"После проведения обучения, бизнес, финансовые гаранты и сами таможенники будут использовать систему в пределах страны (в "украинском домене"). Когда Гостаможслужба успешно оттестирует взаимодействие всех участников, это позволит Украине присоединиться к упомянутой Конвенции", — говорится в сообщении.

В ГТС назвали преимущества участия в NCTS.

Для бизнеса:

- осуществлять обмен электронными данными с таможней;

- прозрачные правила транзита товаров, а, следовательно, уменьшение коррупционных рисков;

- введение специальных транзитных упрощений: например, предприятие имеет право при подаче электронной транзитной декларации на самостоятельное пломбирование товара и его вывоз с собственного склада без предъявления таможне отправления.

Для таможни:

- прямой обмен данными между украинской таможней и таможенными органами стран ЕС, что позволит предупредить мошеннические действия товаросопроводительным документам, когда, например, в Украине заявляется одна стоимость товара, а в Польше — другая;

- обработка деклараций и контроль транзитного движения проводится в онлайн-режиме;

- лучший анализ рисков по перемещению товара;

- существенное сокращение количества и сроков процедур при таможенном оформлении и таможенного контроля.

Как доложили в ведомстве, на сегодняшний день украинская таможня уже разработала отдельные проекты и предоставила предложения к нормативно-правовым актам для внедрения NCTS в Украине.

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