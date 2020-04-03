Политика и экономика 1 час назад

Бизнесу упростили декларирование транзита грузов

Украинскому бизнесу позволят подавать одну таможенную декларацию при транзите груза 35 странами

Бизнесу упростили декларирование транзита грузов Бизнесу упростили декларирование транзита грузов
Таможня. Фото: yuzhanina.in.ua

Украинская таможня начала тестирование софта для присоединения к Новой компьютеризированной транзитной системе (NCTS), которая дает, в частности, возможность ведомству напрямую обмениваться данными о результатах таможенного контроля с таможенными органами стран ЕС и наоборот.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной таможенной службы.

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Указано, что в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла Закон "О режиме совместного транзита и введения национальной электронной транзитной системы". Закон предусматривает присоединение к соответствующей Конвенции после успешного тестирования NCTS в Украине (процесс продлится около года). Членами Конвенции являются 35 стран.

Известно, что необходимый для присоединения к NCTS программный комплекс в декабре 2019 года Гостаможслужбе подарила литовская таможня. В свою очередь Евросоюз финансирует его развертывание в стране, адаптацию и перевод. Техническую поддержку по реализации проекта оказывает греческая компания IntraSoft — победитель тендера, проведенного EU4PFM.

Как отмечается, сейчас таможенный пункт аэропорта "Борисполь" и Киевская таможня успешно осуществили пробный обмен таможенными декларациями в тестовой среде. Далее — тестирование электронной передачи данных между таможнями в пределах Украины.

"После проведения обучения, бизнес, финансовые гаранты и сами таможенники будут использовать систему в пределах страны (в "украинском домене"). Когда Гостаможслужба успешно оттестирует взаимодействие всех участников, это позволит Украине присоединиться к упомянутой Конвенции", — говорится в сообщении.

В ГТС назвали преимущества участия в NCTS.

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Для бизнеса:

- осуществлять обмен электронными данными с таможней;

- прозрачные правила транзита товаров, а, следовательно, уменьшение коррупционных рисков;

- введение специальных транзитных упрощений: например, предприятие имеет право при подаче электронной транзитной декларации на самостоятельное пломбирование товара и его вывоз с собственного склада без предъявления таможне отправления.

Для таможни:

- прямой обмен данными между украинской таможней и таможенными органами стран ЕС, что позволит предупредить мошеннические действия товаросопроводительным документам, когда, например, в Украине заявляется одна стоимость товара, а в Польше — другая;

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- обработка деклараций и контроль транзитного движения проводится в онлайн-режиме;

- лучший анализ рисков по перемещению товара;

- существенное сокращение количества и сроков процедур при таможенном оформлении и таможенного контроля.

Как доложили в ведомстве, на сегодняшний день украинская таможня уже разработала отдельные проекты и предоставила предложения к нормативно-правовым актам для внедрения NCTS в Украине.

Ранее в Закарпатской области Служба безопасности Украины помешала попытке незаконного вывоза из страны масштабной партии запрещенных правительством к экспорту товаров противоэпидемического назначения.

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