Болгария просит не ликвидировать Болградский район. МИД Украины отреагировал

Народное собрание Болгарии (высший законодательный орган Республики Болгария — Delo.ua) принял постановление об административно-территориальной реформы в Украине, в которой призвал Кабинет министров пересмотреть решение о разделении Болградского района Одесской области, где проживают болгары.

Как сообщает пресс служба Народного собрания, за это постановление проголосовали 109 депутатов, воздержались 19, против не выступил никто.

Согласно документу, болгарский парламент выражает категорическое несогласие с запланированными административно-территориальными изменениями и просит правительство Болгарии принять все возможные действий перед правительством Украины для обеспечения сохранности целостности болгарской общины в Болградской области.

В частности, болгарские депутаты предлагают организовать встречу между правительствами Болгарии и Украины для обсуждения и определения конкретных мер и действий по защите прав и целостности болгарского меньшинства в Украине.

Болгарские депутаты имеют в виду проект перспективного плана формирования территорий общин Одесской области, обнародованный в апреле 2020 года.

Согласно этому документу, на территории нынешнего Болградского района должны быть созданы три общины — Болградская, Кубейская и Криниченская.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с принятием Народным Собранием Республики Болгария Декларации по административно-территориальной реформы в Украине и защиты прав и целостности болгарского сообщества.

"Вопросы административно-территориального устройства Украины относится к исключительной компетенции органов государственной власти Украины. Для нас совершенно неприемлемы попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины. Вызывают удивление и непонимание манипулятивные недостоверные утверждения о влиянии реформы на национальную самобытность этнических болгар Украины. Подчеркиваем, что защита прав и свобод представителей всех национальных меньшинств нашего государства, в том числе, и болгарской, является одним из основополагающих приоритетов деятельности органов власти Украины и осуществляется в строгом соответствии с Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств (1995 год)", — говорится в сообщении.

В МИДе подчеркнули, что украинская сторона неоднократно доказывала открытость и готовность содействовать развитию национальной самобытности украинских граждан с этническим болгарским происхождением.

"Права национальных меньшинств в Украине закреплены в национальном законодательстве и неуклонно защищаются государством в соответствии с современными европейскими практиками. Вопрос о Болградском районе будет решен в соответствии с украинским законодательством с учетом позиции местных жителей, в том числе, многочисленной болгарской общины", — отметили в МИД.

Напомним, в мае 2018 года Украина и Болгария договорились об активизации строительства дороги по транспортному коридору между Одесской областью, Рени и Варной через территорию Румынии.