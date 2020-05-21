Политика 1 час назад

Болгария просит не ликвидировать Болградский район. МИД Украины отреагировал

Депутаты болгарского парламента не согласны с административно-территориальным делением Одесской области

Фото: Народное собрание Болгарии Фото: Народное собрание Болгарии
Фото: Народное собрание Болгарии

Народное собрание Болгарии (высший законодательный орган Республики Болгария — Delo.ua) принял постановление об административно-территориальной реформы в Украине, в которой призвал Кабинет министров пересмотреть решение о разделении Болградского района Одесской области, где проживают болгары.

Как сообщает пресс служба Народного собрания, за это постановление проголосовали 109 депутатов, воздержались 19, против не выступил никто.

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Согласно документу, болгарский парламент выражает категорическое несогласие с запланированными административно-территориальными изменениями и просит правительство Болгарии принять все возможные действий перед правительством Украины для обеспечения сохранности целостности болгарской общины в Болградской области.

В частности, болгарские депутаты предлагают организовать встречу между правительствами Болгарии и Украины для обсуждения и определения конкретных мер и действий по защите прав и целостности болгарского меньшинства в Украине.

Болгарские депутаты имеют в виду проект перспективного плана формирования территорий общин Одесской области, обнародованный в апреле 2020 года.

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Согласно этому документу, на территории нынешнего Болградского района должны быть созданы три общины — Болградская, Кубейская и Криниченская.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с принятием Народным Собранием Республики Болгария Декларации по административно-территориальной реформы в Украине и защиты прав и целостности болгарского сообщества.

"Вопросы административно-территориального устройства Украины относится к исключительной компетенции органов государственной власти Украины. Для нас совершенно неприемлемы попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины. Вызывают удивление и непонимание манипулятивные недостоверные утверждения о влиянии реформы на национальную самобытность этнических болгар Украины. Подчеркиваем, что защита прав и свобод представителей всех национальных меньшинств нашего государства, в том числе, и болгарской, является одним из основополагающих приоритетов деятельности органов власти Украины и осуществляется в строгом соответствии с Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств (1995 год)", — говорится в сообщении.

В МИДе подчеркнули, что украинская сторона неоднократно доказывала открытость и готовность содействовать развитию национальной самобытности украинских граждан с этническим болгарским происхождением.

"Права национальных меньшинств в Украине закреплены в национальном законодательстве и неуклонно защищаются государством в соответствии с современными европейскими практиками. Вопрос о Болградском районе будет решен в соответствии с украинским законодательством с учетом позиции местных жителей, в том числе, многочисленной болгарской общины", — отметили в МИД.

Напомним, в мае 2018 года Украина и Болгария договорились об активизации строительства дороги по транспортному коридору между Одесской областью, Рени и Варной через территорию Румынии.

 

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