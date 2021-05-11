"Большая стройка" впервые с 1988 года реконструирует бассейн в Славутиче

Глава Киевской ОГА Василий Володин сообщил о том, что в городе Славутич будет реконструирован бассейн, построенный в 1988 году. Работы будут выполнены в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Городской бассейн пользовался большим спросом у жителей города и близлежащих районов из соседней Черниговской области. В месяц его посещали почти 1700 человек. Спортивное учреждение было открыто еще в 1988 году и нуждается в современной реконструкции и модернизации. Уже третий год бассейн не работает, поэтому и было принято решение включить его в программу "Большая стройка" и восстановить его работу", — рассказал Володин.

Реконструкция здания бассейна предусматривает замену устаревших оконных и дверных блоков на современные металлопластиковые со стеклопакетами.

Кроме того, предусмотрена замена устаревших внутренних и внешних инженерных сетей, которые уже исчерпали свой эксплуатационный потенциал.

Проект реконструкции также включает капитальный ремонт всех помещений с использованием современных технологий и эстетически привлекательных материалов, полную замену водопроводных систем, систем отопления и вентиляции, электросетей и технологического оборудования.

"Также планируется сделать здание максимально удобным для людей с инвалидностью. Для этого расширят коридоры и дверные проемы для удобного и безопасного движения на колясках, установят наклонные подъемники, с помощью которых можно будет перемещаться с первого этажа на второй и наоборот. На втором этаже предусмотрят отдельное санитарно-гигиеническое помещение для людей с особыми потребностями", — сообщили в Киевской ОДА.

Период реализации проекта рассчитан до 2022 года. Стоимость работ составляет 43,4 млн грн.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко объявил, что в 2021 году президентская программа была расширена за счет, в том числе, и спортивной инфраструктуры.