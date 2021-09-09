"Большая стройка" Зеленского меняет не только дороги", — нардеп

В то время как программу президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине принято считать проектом по строительству и ремонту дорог, на самом деле она имеет и множество других проявлений, сказывающихся на качественном изменении жизни украинцев даже в самых отдаленных населенных пунктах.

Об этом в блоге на Lb.ua написал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко после поездки в Винницкую и Одесскую области.

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"Конечно, дороги — это очень важно, — пишет нардеп. — Они сшивают страну, помогают экономике развиваться, сокращая расходы бизнеса и способствуя мобильности людей. Но дело не только в дорогах. "Большая стройка" — это о качественных изменениях в жизни людей. О равных возможностях для украинцев, где бы ни находились их город или село и какой бы ни была численность населения в них. Об эмоциях и чувствах, которые вызывают у людей современные, обновленные школы и детсады, оборудованные и отремонтированные больницы".

По данным Корниенко, только в 2021 году "Большая стройка" даст украинцам обновленные и построенные 6,6 тыс. км дорог, 74 школы, 54 садика, 28 медицинских учреждений, более 140 приемных отделений и 340 медицинских амбулаторий в сельской местности, 24 бассейна и 78 других спортивных объектов.

Некоторые из этих объектов нардеп посетил в ходе поездки. Среди них реконструированная и оснащенная новым оборудованием больница в Жмеринке, строительство современного спорткомплекса "Авангард" в Браилове, обновленная школа в Ильинцах Винницкой области и новое приемное отделение в пгт Любашевка Одесской области.

"Конечно, сделано далеко не все. И есть еще много громад, которые ждут прихода "Большой стройки". Однако в одном сомнений нет: в каждом селе, поселке, городе, куда дойдет президентская программа, будет воплощена в реальность надежда на жизнь в современных и комфортных условиях", — отметил Корниенко.

Напомним, ранее Владимир Зеленский, говоря о программе "Большая стройка", заявил, что качественные дороги должны стать визитной карточкой Украины.