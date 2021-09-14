Экономика 1 час назад

"Большая стройка" Зеленского запустила в стране евроремонт — журналист

Зеленский прекратил заигрывать перед пророссийским электоратом, констатирует Павел Казарин

"Большая стройка" Зеленского запустила в стране евроремонт — журналист "Большая стройка" Зеленского запустила в стране евроремонт — журналист

Масштабную инфраструктурную программу президента Владимира Зеленского "Большая стройка" можно сравнить с евроремонтом, рассказал в статье для "Украинской правды" журналист Павел Казарин.

"Вряд ли он (Зеленский. — Ред.) хочет остаться в памяти как случайный президент. И теперь он делает стране "евроремонт", — заметил он.

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Он добавил, что сейчас Зеленский все меньше напоминает самого себя периода избирательной кампании: "Обещания "договориться посередине" сданы в архив, заигрывания с пророссийским электоратом тоже. Промосковские политики и медиа привыкают жить под санкциями, призывы взять Украину в НАТО звучат всё категоричнее".

Однако президент работает не только на внешнеполитическом направлении, подчеркнул журналист.

"Ключевую ставку внутри страны шестой президент делает на проект "Великого будiвництва". Страна ремонтирует дороги и мосты, строит школы и детские садики", — пишет он.

По словам Казарина, Зеленский пытается строить Европу в украинском доме и "делает это как умеет". Тем не менее, инфраструктурное благополучие никогда не было важнейшим содержанием европейского пространства, считает журналист.

"Теперь все будет зависеть от того, понимает ли это сам Владимир Зеленский. От того, насколько он верит в Европу, и от того, как именно он ее себе представляет. Нам предстоит прожить с ним еще от трех до восьми лет", — констатировал он.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что программа "Большая стройка" завершится тогда, когда будут не только построены все инфраструктурные объекты, но и восстановлены объекты исторического, культурного наследия, к которым будут вести новые дороги.

 

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