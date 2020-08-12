Борислав Береза решил снова побороться за кресло мэра Киева

Бывший внефракционный народный депутат Борислав Береза ​​подтвердил свое намерение баллотироваться на пост городского головы Киева.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

По его словам, он также поведет в Киевсовет и свою партию экологической идеологии "ЭкоПартию".

"Киевом десятилетиями руководили случайные люди, которые не имели ни конкретной стратегии, ни собственного видения будущего нашей столицы. Цель в этих горе-руководителей: за счет киевлян "решать" различные проблемы всей страны и лоббировать политические решения и обеспечить благосостояние собственных семей. Киевлян им просто наплевать", — написал он.

Стоит отметить, что ранее Береза уже баллотировался на должность Киевского городского головы.

Так, во втором туре выборов, которые состоялись в ноябре 2015 года, победу одержал действующий на тот момент мэр столицы Виталий Кличко, за которого проголосовали 66,5% избирателей.

Его соперник Борислав Береза набрал 33,51% голосов.

После этого Кличко заявил, что готов предложить своему конкуренту на прошедших местных выборах Бориславу Березе должность.