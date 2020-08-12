Политика 1 час назад

Борислав Береза решил снова побороться за кресло мэра Киева

Он также планирует повести в Киевсовет и свою "ЭкоПартию"

Борислав Береза. Фото: Facebook Борислав Береза. Фото: Facebook
Борислав Береза. Фото: Facebook

Бывший внефракционный народный депутат Борислав Береза ​​подтвердил свое намерение баллотироваться на пост городского головы Киева.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Кратко и по делу в Telegram

По его словам, он также поведет в Киевсовет и свою партию экологической идеологии "ЭкоПартию".

"Киевом десятилетиями руководили случайные люди, которые не имели ни конкретной стратегии, ни собственного видения будущего нашей столицы. Цель в этих горе-руководителей: за счет киевлян "решать" различные проблемы всей страны и лоббировать политические решения и обеспечить благосостояние собственных семей. Киевлян им просто наплевать", — написал он.

Стоит отметить, что ранее Береза уже баллотировался на должность Киевского городского головы.

Так, во втором туре выборов, которые состоялись в ноябре 2015 года, победу одержал действующий на тот момент мэр столицы Виталий Кличко, за которого проголосовали 66,5% избирателей.

Его соперник Борислав Береза набрал 33,51% голосов.

После этого Кличко заявил, что готов предложить своему конкуренту на прошедших местных выборах Бориславу Березе должность

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

МВД Беларуси заявляет о 6 тысячах задержанных: их родственники осаждают местные СИЗО
МВД Беларуси заявляет о 6 тысячах задержанных: их родственники осаждают местные СИЗО
Ко Дню независимости из Киева в Харьков и обратно запустят дополнительные поезда
Ко Дню независимости из Киева в Харьков и обратно запустят дополнительные поезда
В Беларуси восстановлен доступ к интернету
В Беларуси восстановлен доступ к интернету
Загрузка...
Новое видео
Есть вопросы: террористические акты в Украине — постановка или реальная угроза?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Сеть SOCAR закрывает свои АЗC в регионах Украины: в компании объяснили, почему

  3. Завхоз Нацполиции открыл под Киевом клуб отдыха с бассейнами (ВИДЕО)

  4. Дело Шеремета: подозреваемую Кузьменко отпустили под домашний арест

  5. За сутки в Украине обнаружено почти полторы тысячи новых случаев заражения COVID-19

Загрузка...