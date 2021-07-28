"Цель одна — назначить "своих" людей": Денис Пудрик — о новой медиа-атаке против него

Заместитель начальника Одесской таможни Денис Пудрик опроверг информацию о начале работы на должности главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Одесской области.

Об этом, как передает РБК-Украина, чиновник написал в Facebook,

"Для всех, кто не смог или не захотел проверить или же уточнить у меня лично — я не работаю в ДПСС Одесской области! Я выиграл там конкурс, не более того. На должность не заступил. Не был там ни разу. Никаких команд не давал, даже ни с кем еще там не разговаривал. На данный момент я как работал, так и продолжаю работать заместителем начальника Одесской таможни. Более того, я сейчас вообще нахожусь в ежегодном отпуске", — написал Пудрик.

Несмотря на это, по его словам, "очевиднейший фейк разлетелся по некоторым изданиям, а в его распространении даже поучаствовали чиновники, рьяно выступающие за борьбу с коррупцией".

"Цель этой и многих подобных медиа-атак всегда одна — назначить своих удобных людей на "важные" посты в государственных органах. Но в этот раз так спешили, что даже не постарались сопоставить факты. В любом случае борьба с незаконной деятельностью, в т.ч. с контрабандой — один из приоритетов власти и такие глупые уловки этот процесс оставить вам не помогут. Не зависимо от того — буду я работать на таможне или нет. Всех благ, уважаемые контрабандисты и их прихвостни", — резюмировал Пудрик.

Напомним, Денис Пудрик начал работать на Одесской таможне в августе 2020 года. Ранее в интервью он рассказывал о результатах работы и новой реформе таможни.

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