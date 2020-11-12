"Черная" бухгалтерия и махинации: результаты проверки в Харьковской областной больнице

13 октября 2020 года свою работу завершила служебная комиссия, которая проводила проверку деятельности главного врача областной клинической больницы Владимира Яроша. Согласно ее результатам десятки миллионов гривен были потрачены на ненужные вещи.

Служебное расследование было назначено еще в июне текущего года, после того, как рабочая группа Областного совета, которая контролирует выполнение мероприятий комплексной областной программы "Здоровье Слобожанщины" заподозрила Владимира Яроша в превышении полномочий и возможном злоупотреблении служебным положением.

Проверка проходила в течение нескольких месяцев, и ее результаты есть в распоряжении редакции.

Напомним, что в Харьковской области уже несколько лет действует программа "Здоровье Слобожанщины". Программа предусматривает материально-техническое обеспечение больниц области а также обеспечение жителей первоочередно необходимыми препаратами — в первую очередь речь идет об инсулине а также лекарствах, необходимых людям, которые болеют орфанными (редкими) заболеваниями. Стоят такие препараты дорого, и чаще всего больные не в состоянии приобрести их самостоятельно.

На эту программа из бюджета области выделяются миллионы гривен. И значительная часть этих денег направляется в областную клиническую больницу.

Согласно результатам проверки главврач ОКБ Владимир Ярош распоряжался этими деньгами исключительно на свое усмотрение. В частности, более 35 миллионов гривен были потрачены на закупку медицинского оборудования, в котором не было никакой потребности. Все эти покупки были не согласованы с областной администрацией (напомним, программа "Здоровье Слобожанщины" — областная, соответственно все траты выделенных на нее денег должны согласовываться с руководством области).

Выдержка из акта, составленного комиссией: "Факты заключения в период с 3 октября 2019 по 31 декабря 2019 генеральным директором КНП ХОР "ОКБ" Ярошем В.А. в нарушение абзаца 25 подпункта 2 пункта 2.2. Контракта № 313, без письменного согласия Харьковского областного совета 8 (восьми) договоров о закупке товара (медицинского оборудования), на общую сумму 19 392 667,87 гривен, стоимость предмета закупки по которым превышала 500 тыс. гривен и, в частности, составление от 758 008,33 грн до 5538 534,00 гривен".

При проведении проверки комиссия обнаружила, что оборудование, которое де-юре закупалось Ярошем, в больнице просто отсутствует. В частности, в документах указан следующий факт:

Факт осуществления Генеральным директором КНП ХОР "ОКБ" Ярошем В.А. безвозмездной передачи имущества, закрепленного за КНП ХОР "ОКБ" на праве оперативного управления, является общей собственностью территориальных общин сел, поселков, городов Харьковской области, в пользование другому лицу без письменного согласия Харьковского областного совета, в частности, безвозмездной передачи системы ультразвуковой диагностической № 7 инв. № 10473144 (балансовая стоимость которого составляет 1616 000,00 грн (1000000616000 гривен) на ответственное хранение с правом пользования в рабочем процессе в КНП "Дергачевской центральной районной больницы" Дергачевского районного совета, в нарушение пункта 5.5. (2) устава, пункта 20 части первой статьи 43 и части пятой статьи 60 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине".

Также служебное расследование показало — руководство областной больницы не просто самостоятельно распоряжалось бюджетными деньгами, а и пыталось скрыть факты незаконных трат:

Ненадлежащий контроль со стороны генерального директора КНП ХОР" ОКБ "за ведением бухгалтерского учета, что привело к несвоевременности и неполноте отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете, и как следствие к искажению бухгалтерского учета и финансовой отчетности, что не соответствует требованиям части 5 статьи 9 и части 1 статьи 3 Закона Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине

Также согласно результатам расследования Владимир Ярош минимум трижды выписывал себе премии, о чем свидетельствует нижеследующая выдержка из документа:

"В течение 2019 и I полугодия 2020 руководителю предприятия Ярошу В.А. было начислены премии за первый, второй и четвертый квартал 2019 и первый квартал 2020 года. Ярош В.А. находясь в должности генерального директора коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета "Областная клиническая больница" и будучи согласно подпункту "а" пункта 2 части 1 статьи 3 Закона Украины "О предотвращении коррупции", субъектом на которого распространяется действие этого Закона, при подписании приказов от 24.03.2020 № 88, от 23.12.2019 № 329, от 26.06.2019 № 195 "О премировании работников КНП ХОР" ОКБ "включая себя, имея полномочия по определению размера премии согласно Уставу Компании и Контракта 03.06.2019 № 313 подписал приказ и согласно справки о выплате премии получил ее в размере 40 400 грн., имея частный интерес, обусловленный имущественным интересом в виде премии".

Кроме вышеуказанных фактов комиссия обнаружила еще целый ряд нарушений со стороны главного врача ОКБ.

Результаты проверки были направлены главе облсовета Сергею Чернову. Вывод комиссии — за массовые злоупотребления Яроша необходимо уволить. Увольнение главного врача находится в юрисдикции облсовета, решают такие вопросы на сессиях. Напомним, что свои выводы комиссия предоставила Чернову 13 октября, накануне сессии Областного совета,запланированной на 15 октября. Но по непонятной причине вопрос увольнения Яроша на сессию так и не вынесли.

Согласно нашим данным, параллельно со служебной проверкой Управлением стратегических расследований Ярошу было вручено 4 протокола о коррупции. 5 раз главного врача ОКБ вызывали в суд. И ни разу на заседания он не явился. Причиной его адвокаты называли состояние здоровья, суду предоставляли справки, в которых были указаны заболевания, не препятствующие появлению фигуранта в зале суда. После того, как судья вынес решение о принудительном приводе Владимира Яроша на заседание, фигурант сообщил, кто болен COVID-19.

Все 4 месяца, пока проводилась проверка, Владимир Ярош был временно отстранен от должности главного врача. Согласно рекомендациям комиссии, которая проводила расследование, Яроша областной совет должен был уволить. Но так этого и не сделал. Юридически Владимир Ярош продолжает быть директором ОКБ, соответственно — все так же влияет на все процессы, происходящие в больнице.

Владимир Ярош был назначен на должность главного врача Областной клинической больницы 10.07.2018, одновременно с назначением Богдана Федака на должность главы Управления здравоохранения ХОГА, который ранее возглавлял Областную клиническую больницу. Напомним, что Федак — креатура экс-губернатора Юлии Светличной, которая подписала его назначение вопреки решения МОЗ.

В 1995 году Федака арестовали по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 165 частью второй, 172 УК Украины. Суд признал Богдана Федака виновным по делу, которое фигурировало в СМИ как "дело детей", и назначил наказание — 2 года 6 месяцев лишения свободы. Верховный Суд Украины подтвердил приговор областного суда, однако вскоре Федак был амнистирован, — рассказывали в МОЗ. — Считаем недопустимым назначение человека с уголовным прошлым и соответствующей репутацией на эту должность, поэтому не можем согласовать назначение Богдана Федака на должность начальника Управления здравоохранения Харьковской ОГА".

Ни уголовное прошлое, ни резкая критика со стороны гражданской общественности и медиков не помешала занять кресло главы облздрава Богдану Федаку. На этой должности он продержался до конца 2019 года. Именно на 2019 согласно результатам проверки деятельности Владимира Яроша пришлись все самые крупные махинации, на которые, как указано в акте проверки Департамент здравоохранения просто закрывал глаза: не контролировал, куда и как Владимир Ярош тратит деньги, какое закупает оборудование и кому и как его передает.

После того, как завершилось служебное расследование, а вопрос об увольнении Владимира Яроша не был вынесен на рассмотрение сессии, Ярош вернулся на свое место и снова возглавляет больницу, несмотря на документально зафиксированные факты коррупции.

При этом на время работы комиссии Владимир Ярош был отстранен от должности, а временно исполняющим обязанности главного врача ОКБ был назначен заведующий отделением отделением челюстно-лицевой хирургии Сергей Григоров. И сейчас, когда Ярош вернулся на свое место, по данным нашей редакции на Сергея Григорова оказывается массированное давление.