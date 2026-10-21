Рекорд за 11 лет: в РФ насчитали $81,5 млн. налога на роскошные авто

Федеральная налоговая служба РФ по итогам 2025 года насчитала россиянам 81,5 миллиона долларов (6,6 млрд рублей) налогов на автомобили стоимостью более 10 миллионов рублей (свыше 123,4 тысяч долларов). Сумма стала рекордной с 2014 года, когда в стране был введен так называемый налог на роскошь, и вырос на треть по сравнению с 2024 годом.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Наибольший объем начислений зафиксировали в Москве – 35,3 млн долларов (43% от общей суммы), где зарегистрировано примерно 18,7 тысяч таких автомобилей. На втором месте оказался Санкт-Петербург (7,3 млн. долларов), на третьем — Московская область (около 6,6 млн. долларов).

Быстрее всего суммы сборов росли в регионах: в Псковской области показатель подскочил на 86% (до 102,5 тыс. долларов), в Карелии – на 81% (до 81,5 тыс. долларов), в Удмуртии – на 74% (до 400 тыс. долларов), а в Чувашии – на 73.

Юридические лица платят этот транспортный налог до марта текущего года, в то время как для физических лиц конечный срок уплаты установлен до декабря.

Расширение перечня и бум покупок перед повышением сборов

Скачок начислений связан с ростом регистраций премиального автотранспорта. За 2025 год количество зарегистрированных машин дороже 10 млн рублей возросло в России почти в 1,5 раза – до более 46,7 тысяч единиц, а с 2019 по 2025 год автопарк этого сегмента увеличился почти в шесть раз.

Основной прирост обеспечили граждане: на физических лиц оформили почти 34,1 тысяч дорогих машин (рост в 1,5 раза), тогда как бизнес пополнил корпоративные автопарки на треть — до 12,6 тысяч единиц.

Аналитики отмечают, что покупатели спешили заключить сделки до очередного повышения ставок утилизационного сбора. Дополнительно повлияло расширение перечня Минпромторга РФ с 517 до 555 моделей.

Кроме премиальных марок (Bugatti, Cadillac, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Porsche) под налог попали модели массового сегмента, в частности Chevrolet, а также китайские бренды HiPhi, Hongqi, Lixiang, Voyah и Zeekr. В 2026 году в список внесли автомобили Ford и Volkswagen.

В 2026 году продажи в премиальном сегменте продолжают опережать массовый рынок: за январь-сентябрь они выросли на 8% против 5% в более бюджетной категории.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ ищет деньги на войну из-за нового налога на смартфоны и ноутбуки, поскольку Министерство промышленности и торговли РФ утвердило введение с 1 декабря 2026 года нового "технологического сбора" на потребительскую электронику для наполнения дефицитного бюджета.