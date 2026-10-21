Рекорд за 11 років: у РФ нарахували $81,5 млн податку на розкішні авто

Федеральна податкова служба РФ за підсумками 2025 року нарахувала росіянам 81,5 мільйона доларів (6,6 млрд рублів) податків на автомобілі вартістю понад 10 мільйонів рублів (понад 123,4 тисячі доларів). Сума стала рекордною з 2014 року, коли в країні запровадили так званий податок на розкіш, і зросла на третину порівняно з 2024 роком.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Найбільший обсяг нарахувань зафіксували в Москві — 35,3 млн доларів (43% від загальної суми), де зареєстровано приблизно 18,7 тисячі таких автомобілів. На другому місці опинився Санкт-Петербург (7,3 млн доларів), на третьому — Московська область (близько 6,6 млн доларів).

Найшвидше суми зборів зростали в регіонах: у Псковській області показник підскочив на 86% (до 102,5 тис. доларів), у Карелії — на 81% (до 81,5 тис. доларів), в Удмуртії — на 74% (до 400 тис. доларів), а в Чувашії — на 73% (до 185 тис. доларів).

Юридичні особи сплачують цей транспортний податок до березня поточного року, тоді як для фізичних осіб кінцевий термін сплати встановлено до грудня.

Розширення переліку та бум покупок перед підвищенням зборів

Стрибок нарахувань пов'язаний зі зростанням реєстрацій преміального автотранспорту. За 2025 рік кількість зареєстрованих машин дорожче 10 млн рублів зросла в Росії майже в 1,5 раза — до понад 46,7 тисячі одиниць, а з 2019 до 2025 року автопарк цього сегмента збільшився майже вшестеро.

Основний приріст забезпечили громадяни: на фізичних осіб оформили майже 34,1 тисячі дорогих машин (зростання в 1,5 раза), тоді як бізнес поповнив корпоративні автопарки на третину — до 12,6 тисячі одиниць.

Аналітики зазначають, що покупці поспішали укласти угоди до чергового підвищення ставок утилізаційного збору. Додатково вплинуло розширення переліку Мінпромторгу РФ із 517 до 555 моделей.

Окрім преміальних марок (Bugatti, Cadillac, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Porsche), під податок потрапили моделі масового сегмента, зокрема Chevrolet, а також китайські бренди HiPhi, Hongqi, Lixiang, Voyah та Zeekr. У 2026 році до списку внесли автомобілі Ford і Volkswagen.

У 2026 році продажі в преміальному сегменті продовжують випереджати масовий ринок: за січень–вересень вони зросли на 8% проти 5% у бюджетнішій категорії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ шукає гроші на війну через новий податок на смартфони та ноутбуки, оскільки Міністерство промисловості та торгівлі РФ затвердило запровадження з 1 грудня 2026 року нового "технологічного збору" на споживчу електроніку для наповнення дефіцитного бюджету.