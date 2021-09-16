Политика 30 минут назад

Черненко: Ермак хочет сделать Столара "новым-старым смотрящим" за Киевом

Экс-нардеп утверждает, что Столар подыграл Офису президента в борьбе с изгнанным из "Слуги народа" Лео Леросом

Александр Ткаченко. Фото: Facebook политика Александр Ткаченко. Фото: Facebook политика
Александр Ткаченко. Фото: Facebook политика

Бывший народный депутат Александр Черненко утверждает, что в Офисе президента сложился неформальный тандем между Андреем Ермаком и скандальным застройщиком, нардепом от ОПЗЖ Вадимом Столаром,

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

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Одним из свидетельств такого "партнерства" Черненко назвал недавние "пленки Лероса", которые, по его данным, именно Столар передал на Банковую.

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"Сегодня Ермак делает все, чтобы поставить Столара контролировать киевские потоки. Если глава Офиса президента реализует свой план, то Киев получит нового-старого "смотрящего", который уже имеет опыт столичных "черных схем", дерибана земли и распила бюджета. Чего стоит одна лишь афера "Элита-центр", которая сошла Столару с рук. По информации СМИ, депутат и сегодня контролирует 4 строительные фирмы", — утверждает Александр Черненко.

Он также напомнил, что Столар — фигурант расследования Офиса генпрокурора по трем уголовным делам: легализация доходов, полученных незаконным путем, уклонение от уплаты налогов, финансирование терроризма. "Хотя нет ничего удивительного в том, что депутат от ОПЗЖ дает деньги боевикам на Донбассе. Именно за это его, кстати, называют "кошелек сепаратистов". И тут возникает следующий вопрос: только Офис президента или и президент лично тоже опирается на таких персонажей, как Столар? Потому что, честно говоря, в сказочку о добром царе и плохих боярах уже никто особо не верит", — написал Черненко.

Как ранее сообщалось, в Telegram опубликовали видео, на котором человек, похожий на нардепа Гео Лероса якобы подыскивает соучастников для имитации поджога его автомобиля, и при этом просит у неустановленного собеседника деньги. Позже Лерос сообщил, что видео действительно было снято в кабинете Столара, однако задолго до того, как он стал депутатом, а ролик умышленно смонтировали так, чтобы его скомпрометировать.

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