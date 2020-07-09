Политика и экономика 1 час назад

Черниговский облсовет призвал Зеленского поддержать законопроект о локализации

Многие местные предприятия выиграют от принятия законопроекта

Благодаря законопроекту пожарные машины будут делать в Украине. Фото: pixabay.com Благодаря законопроекту пожарные машины будут делать в Украине. Фото: pixabay.com
Благодаря законопроекту пожарные машины будут делать в Украине. Фото: pixabay.com

Черниговский областной совет на заседании 1 июля 2020 года принял решение обратиться к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной Раде относительно поддержки украинского машиностроения и необходимости принятия проекта закона №3739.

По мнению местных депутатов, это позволит создать условия для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности путем внедрения механизма локализации товарного производства. "Роль государства заключается в формировании и обеспечении прозрачных, устойчивых и понятных правил игры, а также укреплении Украины в глобальном мире лишь при условии планомерной и системной поддержки отечественной промышленности со стороны государства", — говорится в заявлении, копия которого находится в распоряжении Delo.ua. 

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Как прокомментировал нашему изданию глава Черниговского областного совета Игорь Вдовенко, принятие данного законопроекта способствует развитию промышленного производства в области и созданию рабочих мест на предприятиях.

"Многие предприятия Черниговской области выиграют от принятия законопроекта. Это и производители городского транспорта, и производители спецтехники, запчастей и комплектующих, и многие другие, — отметил Вдовенко. — Это необходимая вещь для наполнения местных и государственного бюджетов. Поэтому мы призываем депутатов поддержать локализацию".

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