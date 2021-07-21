Политика 50 минут назад

Чиновников из команды Филатова подозревают в хищении 4,5 млн гривен, — ГБР

14 июля 2021 года следователи ГБР сообщили о подозрении шести лицам, в том числе заместителю директора одного из коммунальных предприятий Днепровского городского совета

Чиновников из команды Филатова подозревают в хищении 4,5 млн гривен, — ГБР Чиновников из команды Филатова подозревают в хищении 4,5 млн гривен, — ГБР

Территориальное управление ГБР Полтавы разоблачило противоправную деятельность организованной группы лиц, которая присвоила более 4,5 млн грн во время работ по утеплению школ и детсадов города Днепр.

Как сообщает официальный сайд ГБР, в течение 2019-2020 годов в детских садах и школах Днепра проводились работы по программе повышения показателей энергоэффективности. Средства на это были выделены местному бюджету Европейским банком реконструкции и развития.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Один из владельцев частного общества уговорил определенных лиц из числа чиновников и предпринимателей, чтобы обманным путем вывести выделенные средства.

На основании строительно-технической экспертизы установлены убытки в сумме более 4,5 млн гривен.

14 июля 2021 следователи ГБР сообщили о подозрении шести лицам, в том числе заместителю директора одного из коммунальных предприятий Днепровского городского совета.

Также, сотрудники ГБР проверят работы и на других объектах в Днепре.

Отметим, это не первый раз, когда членов команды городского головы Днепра Бориса Филатова подозревают в хищениях. В 2019-м подозрение объявили заместителю Филатова Михаилу Лысенко, который якобы присвоил почти 30 млн гривен бюджетных средств при проведении ремонта Нового моста в Днепре.

Еще раньше Филатова обвиняли в финансировании его предвыборной кампании из городского бюджета, что является нарушением украинского законодательства.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Сотрудники СБУ напали на пограничников на границе с РФ, отобрав у них оружие — ГБР
Сотрудники СБУ напали на пограничников на границе с РФ, отобрав у них оружие — ГБР
Верховный суд предупредил ГБР о незаконности давления на его судей из-за Тупицкого
Верховный суд предупредил ГБР о незаконности давления на его судей из-за Тупицкого
ГБР разоблачило на Киевской таможне схему хищений на 6,5 млн грн (ФОТО)
ГБР разоблачило на Киевской таможне схему хищений на 6,5 млн грн (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
Как в Украине стартап S.Lab производит экологичный пенопласт и пластик из конопли и грибов

Новости дня

  1. В Китае представили поезд на магнитной подушке, разгоняющийся до 600 км/ч

  2. iPhone 13 — что ожидать от новинки Apple

  3. В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (ВИДЕО)

  4. В Раде заговорили о замене министра обороны Тарана: на его место претендует Ирина Верещук

  5. Ассоциированное трио: для чего Зеленский, Санду и Зурабишвили создали новый формат работы

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...