Чиновников, отвечающих за госзакупки, будут проверять на полиграфе — Дубилет

Кабинет министров Украины запустил важную реформу, которая должна сделать государственные закупки более прозрачными и эффективными.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.
По его словам, с этого месяца все министерства будут делать закупки топлива, бумаги, канцелярии и офисного оборудования централизованно.
"Что это позволит:
- Процесс будет более эффективным. Закупки делать меньшее количество людей, но более профессиональных (потому что это будет их прямая специализация).
- Мы внедряем периодическое тестирование на полиграфе (в народе, детектор лжи) людей, которые принимают решения о закупках. По моему опыту в бизнесе, полиграф — очень действенный инструмент против откатов.
- Государственные органы будут выступать "единым фронтом" в переговорах с подрядчиками. Соответственно, государственный бюджет будет экономить больше на больших закупках", — рассказал министр.
Дубилет отметил, что в планах правительства — перевести до конца года почти все закупки через единый центр, а также присоединить к проекту не только министерства, но и другие органы исполнительной власти.
"Практика централизации закупок распространена в крупных корпорациях. В случае государства централизация должна так же привести к тому, что закупки будут проходить более качественно, в бюджете будет больше сбережений, а также снизиться коррупция", — резюмировал Дубилет.
Ранее сообщалось, что Донецкая, Закарпатская, Луганская, Одесская и Харьковская области попали в ТОП-5 регионов, где "хронически" завышенные цены на государственные закупки конкурентных товаров.