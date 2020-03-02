Политика 1 час назад

Чиновников, отвечающих за госзакупки, будут проверять на полиграфе — Дубилет

С этого месяца все министерства будут делать закупки топлива, бумаги, канцелярии и офисного оборудования централизованно

Чиновников, отвечающих за госзакупки, будут проверять на полиграфе — Дубилет Чиновников, отвечающих за госзакупки, будут проверять на полиграфе — Дубилет
Дмитрий Дубилет. Фото: УНИАН

Кабинет министров Украины запустил важную реформу, которая должна сделать государственные закупки более прозрачными и эффективными.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

По его словам, с этого месяца все министерства будут делать закупки топлива, бумаги, канцелярии и офисного оборудования централизованно.

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"Что это позволит:

  1. Процесс будет более эффективным. Закупки делать меньшее количество людей, но более профессиональных (потому что это будет их прямая специализация).
  2. Мы внедряем периодическое тестирование на полиграфе (в народе, детектор лжи) людей, которые принимают решения о закупках. По моему опыту в бизнесе, полиграф — очень действенный инструмент против откатов.
  3. Государственные органы будут выступать "единым фронтом" в переговорах с подрядчиками. Соответственно, государственный бюджет будет экономить больше на больших закупках", — рассказал министр.

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Дубилет отметил, что в планах правительства — перевести до конца года почти все закупки через единый центр, а также присоединить к проекту не только министерства, но и другие органы исполнительной власти.

"Практика централизации закупок распространена в крупных корпорациях. В случае государства централизация должна так же привести к тому, что закупки будут проходить более качественно, в бюджете будет больше сбережений, а также снизиться коррупция", — резюмировал Дубилет.

Ранее сообщалось, что Донецкая, Закарпатская, Луганская, Одесская и Харьковская области попали в ТОП-5 регионов, где "хронически" завышенные цены на государственные  закупки конкурентных товаров.

 

 

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