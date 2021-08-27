Происшествия 1 час назад

Число погибших при взрыве на военном складе в Казахстане выросло до 12, пострадали 98

В ликвидации ЧС задействовано более 1,2 тысячи человек

Фото: скриншот видео Фото: скриншот видео
Фото: скриншот видео

В результате мощного взрыва на военном складе у поселка Королевка Жамбылской области Казахстана погибло уже 12 человек, среди которыз сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, самой воинской части, военизированной охраны и военной прокуратуры.

Как сообщает МЧС Казахстана, на момент известия о девяти погибших было известно о госпитализации 49 сотрудников департамента МЧС по Жамбылской области.

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Всего в ликвидации чрезвычайной ситуации было задействовано 153 сотрудника и 46 единиц техники от МЧС, 400 сотрудников и 54 единицы техники от полиции, 8 сотрудников и 2 единицы техники от в/ч №28349, 273 военных и 12 единиц техники от в/ч №5513 Нацгвардии, а также еще 520 человек от Нацгвардии. В резерве находятся 250 нацгвардейцев.

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Однако после этого МЧС сообщило, что обнаружены тела еще троих погибших, личности которых устанавливаются. Отмечается, что "около 50 сотрудников" МЧС получили ранения и различные травмы.

Общее число пострадавших указывается в 98. Поиски пропавших без вести продолжаются.

Напомним, 26 августа в 18:47 по местному времени в упомянутой воинской части начался пожар, приведший к мощнейшему взрыву. Министр обороны страны Нурлан Ермекбаев заявил, что подаст в отставку из-за произошедшего.

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