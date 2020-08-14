Член Нацсовета при президенте Зеленском Татьяна Попова была в розыске за кражу $ 7 млн

С 27 ноября 2019 года Татьяна Попова, бывшая замминистра Министерства информационной политики, а ныне член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, официально находилась в розыске по уголовному делу о краже 6 млн долларов у "Райффайзен Банка Аваль".

Об этом свидетельствует оказавшаяся в распоряжении редакции копия постановления старшего следователя следственного отдела Печерского управления полиции Главного управления Нацполиции в Киеве майора полиции Синенко Е.А.

Как следует из документа, Татьяне Поповой и ее отцу Валерию Попову в рамках досудебного расследования по материалам уголовного производства № 12013110060001438 было сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины — мошенничество в особо крупных размерах или организованной группой.

Как сказано в документе следователя, Поповой Татьяне Валериевне и Попову Валерию Васильевичу было сообщено о подозрении, после чего они не явились на допрос по делу о краже $ 7 млн у "Райффайзен Банка Аваль". В связи с тем, что следователь не мог установить местонахождение подозреваемых, они были объявлены в розыск.

Долгое время сообщение о розыске Татьяны Поповой содержалось в специальном разделе о разыскиваемых преступниках на сайте Министерства внутренних дел Украины, а сейчас данные о розыске члена Совета по вопросам свободы слова при президенте Зеленском и главы комитета Американской торговой палаты Татьяны Поповой все еще можно найти в сервисе публичного доступа к реестрам и базам данных Украины.

Запись о розыске свидетельствует, что суд разрешил найти и задержать разыскиваемую Татьяну Попову с целью привода.

Как удалось выяснить редакции, впоследствии 6 апреля 2020 года розыск Татьяны Поповой под давлением замглавы Офиса Президента Зеленского Кирилла Тимошенко был отменен по ходатайству прокурора Киевской городской прокуратуры № 6 Святослава Мазурика. Сам прокурор в июле был пойман с поличным на мошенничестве при получении взятки в сумме $ 100 тысяч. Перед этим, как свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, Мазурик предпринимал активные действия для блокирования следствия по делу о мошеннических действиях Татьяны Поповой против украинской "дочки" австрийской группы Райффайзен — в реестре легко найти ходатайства прокурора об отзыве ходатайств следователя о розыске подозреваемых в краже $ 7 млн у Райффайзен Банка Аваль.

С 17 декабря 2019 года Татьяне Поповой судебным решением запрещено покидать территорию Украины до выполнения обязательств по кредитному договору с "Райффайзен Банком Аваль". В мае текущего года, несмотря на исключение из списков разыскиваемых лиц, суд сохранил "невыездной" статус Татьяны Поповой, отклонив очередное ходатайство ее юристов.

Как сообщалось ранее, решением суда было арестовано личное имущество — недвижимость в столице и элитном пригороде Киева, а также банковские счета и корпоративные права структур рекламного холдинга Татьяны Поповой "Mex Advertising".

В 2007 году компаниям, подконтрольным ей и ее родителям, австрийский банк в Украине выдал кредиты на общую сумму 7 млн долларов. Компании, подконтрольные Поповой, перестали выполнять обязательства по погашению кредита, и с 2012 года "Райффайзен Банк Аваль" начал судебно-претензионную работу по взысканию проблемной задолженности с Татьяны Поповой.

Четыре года юристы Поповой активно противодействовали взысканию проблемной задолженности посредством противозаконных манипуляций с залоговым имуществом, из-за чего в 2016 году Владимир Лавренчук, экс-глава правления "Райффайзен Банка Аваль", вынужден был лично обратиться в органы Национальной полиции с заявлением об уголовном правонарушении по ст. 388, ч 1 УК, было возбуждено дело №12016100000000554.

Судом было установлено, что Попова и члены ее семьи мошенническим путем пытались вывести заложенный в качестве обеспечения по кредитам украинской "дочки" австрийской финансовой группы бизнес-центр Increastar из-под залога, а также не выполняли законных требований кредитора по возврату кредитных средств.