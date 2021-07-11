ЧП в Беларуси: ветер снес надувные батуты с детьми, есть пострадавшие (ВИДЕО)

10 июля в городе Александрия (Республика Беларусь) во время мероприятий, посвященных празднику "Купалье" (праздник Ивана Купала) ветер снес надувные батуты в парке аттракционов, в результате чего пострадали пять человек.

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.

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В частности, после происшествия за медицинской помощью обратились двое детей и трое взрослых.

"Состояние всех пациентов удовлетворительное, для уточнения диагнозов сейчас проводится медицинская диагностика. Дежурные медицинские работники сообщают, что угрозы жизни нет", — говорится в сообщении Минздрава.

"Все случилось буквально за мгновение: поднялся сильный ветер и сорвал закрепленную надувную конструкцию, где были дети. Они очень сильно испугались, плакали. Рядом были военные, они бросились помогать. Тут же "скорые" подъехали — на таких мероприятиях они всегда есть", — рассказал один из очевидцев, передает портал "Зеркало".

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Как позднее сообщил Sputnik Беларусь со ссылкой на начальника главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александра Старовойтова, количество пострадавших во время происшествия увеличилось до 7 человек.

Так, одну из девочек с подозрением на перелом отправили в Могилев для прохождения компьютерной томографии.

Напомним, в конце июня 2019 года в Кривом Роге в результате несчастного случая на аттракционе-батуте в микрорайоне Восточный-2 травмированы 7 человек, в том числе 5 детей.

Ранее сообщалось, что во время этно-рок-фестиваля Kozak Fest в урочище Княжеские Байраки в селе Желтоалександровка Днепропетровской области в результате урагана погиб один человек, еще двое пострадали.