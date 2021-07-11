ЧП в Беларуси: ветер снес надувные батуты с детьми, есть пострадавшие (ВИДЕО)

10 июля в городе Александрия (Республика Беларусь) во время мероприятий, посвященных празднику "Купалье" (праздник Ивана Купала) ветер снес надувные батуты в парке аттракционов, в результате чего пострадали пять человек.
Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.
В частности, после происшествия за медицинской помощью обратились двое детей и трое взрослых.
"Состояние всех пациентов удовлетворительное, для уточнения диагнозов сейчас проводится медицинская диагностика. Дежурные медицинские работники сообщают, что угрозы жизни нет", — говорится в сообщении Минздрава.
"Все случилось буквально за мгновение: поднялся сильный ветер и сорвал закрепленную надувную конструкцию, где были дети. Они очень сильно испугались, плакали. Рядом были военные, они бросились помогать. Тут же "скорые" подъехали — на таких мероприятиях они всегда есть", — рассказал один из очевидцев, передает портал "Зеркало".
Как позднее сообщил Sputnik Беларусь со ссылкой на начальника главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александра Старовойтова, количество пострадавших во время происшествия увеличилось до 7 человек.
Так, одну из девочек с подозрением на перелом отправили в Могилев для прохождения компьютерной томографии.
Напомним, в конце июня 2019 года в Кривом Роге в результате несчастного случая на аттракционе-батуте в микрорайоне Восточный-2 травмированы 7 человек, в том числе 5 детей.
Ранее сообщалось, что во время этно-рок-фестиваля Kozak Fest в урочище Княжеские Байраки в селе Желтоалександровка Днепропетровской области в результате урагана погиб один человек, еще двое пострадали.