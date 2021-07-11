  • Главная
  • Политика и экономика
  • В мире
В мире 60 минут назад

ЧП в Беларуси: ветер снес надувные батуты с детьми, есть пострадавшие (ВИДЕО)

После происшествия за медицинской помощью обратились двое детей и трое взрослых. Позднее оказалось, что число пострадавших возросло

Фото: скриншот YouTube/REFORM BY Фото: скриншот YouTube/REFORM BY
Фото: скриншот YouTube/REFORM BY

10 июля в городе Александрия (Республика Беларусь) во время мероприятий, посвященных празднику "Купалье" (праздник Ивана Купала) ветер снес надувные батуты в парке аттракционов, в результате чего пострадали пять человек.

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, после происшествия за медицинской помощью обратились двое детей и трое взрослых.

"Состояние всех пациентов удовлетворительное, для уточнения диагнозов сейчас проводится медицинская диагностика. Дежурные медицинские работники сообщают, что угрозы жизни нет", — говорится в сообщении Минздрава.

"Все случилось буквально за мгновение: поднялся сильный ветер и сорвал закрепленную надувную конструкцию, где были дети. Они очень сильно испугались, плакали. Рядом были военные, они бросились помогать. Тут же "скорые" подъехали — на таких мероприятиях они всегда есть", — рассказал один из очевидцев, передает портал "Зеркало".

Читайте также:
В Киеве демонтировали троллей над Днепром

Как позднее сообщил Sputnik Беларусь со ссылкой на начальника главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александра Старовойтова, количество пострадавших во время происшествия увеличилось до 7 человек. 

Так, одну из девочек с подозрением на перелом отправили в Могилев для прохождения компьютерной томографии.

Напомним, в конце июня 2019 года в Кривом Роге в результате несчастного случая на аттракционе-батуте в микрорайоне Восточный-2 травмированы 7 человек, в том числе 5 детей.

Ранее сообщалось, что во время этно-рок-фестиваля Kozak Fest в урочище Княжеские Байраки в селе Желтоалександровка Днепропетровской области в результате урагана погиб один человек, еще двое пострадали.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

На Прикарпатье трое детей попали в реанимацию из-за укусов змей
На Прикарпатье трое детей попали в реанимацию из-за укусов змей
Украина отказалась покупать электроэнергию БелАЭС
Украина отказалась покупать электроэнергию БелАЭС
Кабмин утвердил порядок предоставления декретного отпуска отцам новорожденных
Кабмин утвердил порядок предоставления декретного отпуска отцам новорожденных
Загрузка...
Новое видео
Построение экосистем и промышленных кластеров как антикризисный менеджмент

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Национальный депозитарий запускает новые услуги для клиентов

  3. В Украине обвалились цены на голубику

  4. Киевский фуникулер снова остановят на плановый ремонт

  5. В столице Венесуэлы Каракасе в уличных боях погибли 26 человек (ВИДЕО)

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...