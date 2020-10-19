Политика 1 час назад

"Что по договорнякам?": партия Порошенко в Харькове подала в ТВК человека Кернеса

Главой ТВК по Холодногорскому округу в Харькове от партии "Европейская Солидарность" стала Любовь Белькова, член команды мэра Харькова Геннадия Кернеса

Любовь Белькова (слева). Фото: Facebook Остап Молявко Любовь Белькова (слева). Фото: Facebook Остап Молявко
Любовь Белькова (слева). Фото: Facebook Остап Молявко

Партия "Европейская солидарность" подала от себя в ТВК по округам в городе Харькове человека мэра города Геннадия Кернеса.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook заявил пресс-секретарь партии "Голос" в Харьковской области Остап Молявко. 

Кратко и по делу в Telegram

Так, по его словам, 23-го сентября партия "Европейская солидарность" подала на замену своих представителей в ТВК по округам в городе Харькове, а 28-го городская ТВК в своем заседании приняла решение о замене этих представителей.

В результате главой ТВК по Холодногорскому округу по квоте "ЕС" стала Белькова Любовь Николаевна. Она — опытный член ТВК, уже много выборов подряд от разных партий именно в этом районе входит в избирательные комиссии. Например, в последних двух выборах она шла по квоте партии "5.10". При этом Любовь Белькова является еще и членом команды мэра Харькова Геннадия Кернеса — последние годы она возглавляет работу общественной приемной Кернеса по Холодногорскому району города Харькова.

"Недавно "ЕС" заменили своего секретаря в ТИК по округу №1 на Любовь Белькову, работавшую ранее на выборах от Партии регионов. А еще Любовь Белькова работает старшим инспектором в общественной приемной Геннадия Кернеса, "угорает" по девятому мая и принимает благодарности от Максима Мусеева. Теперь у вас есть понимание, почему парти "ЕС" присутствует на бордах в Харькове? "Европейская Солидарность", что там по договорнякам у вас? Остались "обязы" с 2019-го года?", — написал Остап Молявко. 

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