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В мире 1 час назад

Данные абонентов оператора T-Mobile в США выставили на продажу: в компании начали проверку

Анонимный хакер выставил на продажу часть данных миллионов пользователей через форум

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Американский мобильный оператор T-Mobile US Inc., принадлежащий немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom, накануне заявил, что расследует сообщения о том, что хакер пытается продать личные данные более 100 млн ее клиентов. Об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на представителя компании.

"Нам известно о заявлениях, сделанных на подпольном форуме, и мы активно исследуем их обоснованность. В настоящее время у нас нет никакой дополнительной информации", — заявил представитель T-Mobile.

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Первым о взломе сообщил американский журнал Vicе, указав, что анонимный пользователь онлайн-форума предлагает купить персональные данные, включая имена, номера страховок и мобильных телефонов, адреса и информацию водительских удостоверений. Позднее стало ясно, что предлагаемые данные принадлежат клиентам T-Mobile.

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СМИ связалось с анонимом, который сообщил, что T-Mobile восстановил контроль над своими серверами, но уже после выгрузки личных данных клиентов.

Хакер предлагал информацию о 30 млн клиентах мобильного оператора за 6 биткоинов, что составляет около 270 тысяч долларов. Данные же остальных примерно 70 млн пользователей T-Mobile предположительно продаются через другие, частные каналы.

В случае подтверждения утечки данных могут пострадать почти все клиенты T-Mobile в США. Согласно данным FactSet, в своем финансовом отчете за второй квартал 2021 года телекоммуникационная компания сообщила о наличии у нее в США 104,79 млн клиентов.

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За последние несколько лет T-Mobile несколько раз сообщала об инцидентах со взломами серверов, последний из которых произошел в декабре 2020 года. Тогда утекли данные около 200 тысяч клиентов.

Напомним, что ранее в сети выставили на продажу данные почти всех пользователей соцсети LinkedIn — 700 млн человек.

Отметим также, что Государственный департамент США готов заплатить 10 млн долларов за информацию, которая позволит установить личность или местонахождение хакеров, работающих на иностранные правительства и готовящих атаки на критически важную инфраструктуру страны. Сообщалось, что администрация президента Джо Байдена намерена бороться с использованием криптовалют преступниками, отслеживая выплачиваемые жертвами атак выкупы.

В июне власти США заявили об аресте биткоинов на 2,3 млн долларов, выплаченных хакерам после атаки на трубопроводную систему Colonial Pipeline, из-за которой пришлось вводить чрезвычайное положение.

Источник фото: Depositphotos

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