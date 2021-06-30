В сети выставили на продажу данные почти всех пользователей LinkedIn

Данные 700 млн пользователей соцсети LinkedIn 22 июня оказались выставлены на продажу пользователем одного из популярных хакерских форумов, пишет RestorePrivacy. Поскольку, согласно данным самого сервиса, у LinkedIn ныне 756 млн пользователей, заявленная им информация охватывает около 92% всех пользователей соцсети.

При этом в открытый доступ он "слил" выборку данных 1 млн пользователей, содержащую адреса электронной почты, полные имена и ссылки на профили в LinkedIn, телефонные номера, физические адреса, данные геолокации, а также данные о личном и профессиональном опыте и о других аккаунтах в соцсетях. При этом никаких финансовых учетных данных среди них нет.

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По данным ресурса RestorePrivacy, сопоставившего опубликованные данные с другой общедоступной информацией, все они оказались достоверными, привязанными к реальным пользователям и актуальными по состоянию на 2020-2021 годы.

Сам же хакер, продающий массив данных всего за 5 тысяч долларов, утверждает, что они были получены с помощью API для сбора информации, которую люди загружают на LinkedIn.

В то же время в самом LinkedIn утверждают, что не все эти данные можно было получить через API: некоторые, вероятно, были получены хакером из других источников.

"Это не было утечкой данных LinkedIn, и наше расследование показало, что личные данные участников LinkedIn не были раскрыты. Сбор данных из LinkedIn является нарушением наших Условий использования, и мы постоянно работаем над обеспечением защиты конфиденциальности наших участников", — заявили в соцсети.

Напомним, в прошлом году в интернете нашли открытый сервер Elasticsearch, содержавший данные более 150 млн пользователей как LinkedIn, так и соцсетей Facebook и Instagram.