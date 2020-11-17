Дело Овинниковой: избежит ли ответственности "архитектор" дерибана имени Добкина-Кернеса

Уже 16 ноября Шевченковский (бывший Дзержинский) районный суд Харькова мог бы оправдать заместителя городского головы Геннадия Кернеса Татьяну Овинникову, являющуюся центральным фигурантом громкого дела о коррупционной "кооперативной" схеме дерибана харьковской земли. Судебное заседание вновь перенесено, как это уже многократно случалось, начиная с весны 2017 года.

Что, безусловно, добавляет оптимизма всем подозреваемым "кооператорам" с Михаилом Добкиным включительно (Кернес тут проходит как свидетель). Ведь из пяти лет, необходимых для истечения срока давности по делу, уже прошло более чем три с половиной года.

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Правда, у Овинниковой, которая свыше тридцати лет успешно проработала в сфере градостроительства, архитектуры и земельных отношений "первой столицы", накопились еще и свои земельные "скелеты в шкафу". Однако и в вопросе наказания за собственные "семейные" схемы у прожженной чиновницы есть все шансы избежать ответственности.

От печали до радости

Напомним, в марте 2017-го "градостроительному" заму Кернеса Татьяне Овинниковой Генпрокуратура объявила о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины — ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (мошенничество, дело № 638/3146/18) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Правоохранители тогда заявили, что в нарушение закона Овинникова согласовала и способствовала вынесению на сессию городского совета вопросов бесплатного предоставления в собственность обслуживающим кооперативам земельных участков якобы для строительства многоквартирных домов с целью улучшения жилищных условий их членов.

Однако, по данным следствия, члены таких псевдокооперативов получили бесплатно в собственность земельные участки на территории Харькова общей площадью более 25 гектаров и стоимостью свыше 128 млн грн. А всего в течение 2008-2016 годов город с помощью дерибана имени Добкина-Кернеса город лишился 650 гектаров земли на 4,5 млрд грн.

Вручение подозрения, конечно, стало ударом для Овинниковой. Как и то, что суд определил ей залог для освобождения из-под стражи в размере 30 млн грн, которые, впрочем, были очень оперативно собраны и внесены (по версии адвокатов, родственниками и друзьями Татьяны Ивановны). Подозреваемую ее шефу Кернесу пришлось перевести из замов просто в свои помощницы, но данная "опала" Овинниковой длилась каких-то полтора года — в ноябре 2018-го она вновь была назначена на привычную ей вице-мэрскую должность. А еще весной того же года залог с 30 млн грн уменьшили до двух миллионов, то есть в 15 раз. Чтобы, видимо, разница в размере 28 млн грн вернулась к взволнованным "друзьям и знакомым".

Ну а теперь в нашумевшем "кооперативном" деле для его центрального фигуранта Овинниковой вообще все движется к счастливому концу. Потому как судебное рассмотрение в этом деле вообще не движется от слова "совсем". И харьковчанам остается надеяться разве что на чудо — а вдруг отечественная судебная система начнет работать справедливо, а не в условиях тотального "торможения". Как это происходило все предыдущие три с половиной года в вопросе наказания за земельные махинации Добкина-Кернеса, нанесшие многомиллиардный ущерб государству.

В чем конфликт интересов Овинниковой

Семья в профессиональной деятельности самой Овинниковой проявляется достаточно давно. Так, антикоррупционные активисты обратили внимание на то, что еще в 2012 году "Гаражно-строительный кооператив "Автодом-2012" получил в собственность от Харьковского горсовета участок 0,93 га по адресу улица Большая Кольцевая, 95.

Но весь фокус в том, что среди учредителей данного кооператива значилась Виктория Андреевна Овинникова — полная тезка дочери вице-мэра Харькова.

А вот еще один свежий эпизод, произошедший в текущем 2020 году, когда уже не дочь, а сын ближайшей подручной Кернеса Антон Овинников захотел получить бесплатно участок земли в самом историческом центре Харькова по улице Данилевского якобы под строительство гаража. Как харьковчанин, имеет на это право? Безусловно. Поэтому подал заявление об этом на имя городского головы. Однако тут начинают происходить быстрые "семейные" чудеса, весьма далекие от закона. Потому что в цепочке документов на согласование возникает мама Антона, которая одновременно является заместителем мэра Харькова по вопросам градостроения, архитектуры и земельных отношений. И уже со своей высокой должности налагает резолюцию, обязательную для подчиненного ей специалиста: "Рассмотреть и информировать заявителя", что на бюрократическом языке означает обеспечить положительное решение вопроса.

А такие действия имеют явные признаки нарушения закона — реальный конфликт интересов. Ведь в данном конкретном случае чиновница использовала свои служебные полномочия в пользу собственного сына. В то время как статьи 28-29 закона Украины "О предотвращении коррупции" прямо требуют от чиновников сообщить о таком конфликте интересов начальству, воздержаться от противоправных действий и разрешить конфликт законным способом. Ничего подобного Овинникова не сделала, документы подписала и дальше все пошло просто молниеносно. А именно: 16 марта поступило заявление Антона Овинникова на имя мэра; в тот же день — виза "Рассмотреть…" от имени городского головы на имя Татьяны Овинниковой; 18 марта — виза Овинниковой "Рассмотреть…" своим подчиненным; 20 марта — виза начальника службы градостроительного кадастра Харькова "Для рассмотрения…".

В итоге 25 марта вице-мэр Овинникова направила секретарю Харьковского горсовета Александру Новаку письмо о вынесении данного важного вопроса на внеочередную сессию горсовета. К слову, внеочередная сессия тогда не состоялась из-за COVID-19, но вопрос все равно был решен положительно, но только в конце июня.

Важно и то, что в своих декларациях госчиновника Овинникова указывает лишь зарплату. Приобретенные же в 2014 году автомобиль JAGUAR X-TYPE и квартира по улице Данилевского записаны на сына Антона, вместе с которым, как указывает Татьяна Ивановна, и проживает. Таким образом получается, что земельный участок в 2020 году зам Кернеса выделяла, по сути, самой себе.