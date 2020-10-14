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В мире 1 час назад

Деньги не помогут: Кипр прекращает выдавать "золотые паспорта"

Правительство островного европейского государства решило прекратить выдачу паспортов своей страны за счет инвестиций

Кипр. Фото: Pixabay Кипр. Фото: Pixabay
Кипр. Фото: Pixabay

С 1 ноября 2020 года правительство Кипра прекращает действие программы "Гражданство через инвестиции".

Об этом сообщает Cyprus Mail со ссылкой на правительственное заявление.

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Как отмечает издание, правительство приняло такое решение после того, так информагентство Al Jazeera опубликовало видео, где глава кипрского парламента Деметрис Силлурис и депутат парламента Христиакис Джиованис обещали помощь китайскому бизнесмену, против которого открыто криминальное дело, получить паспорт Кипра. 

По информации издания, в августе Al Jazeera опубликовала так называемые The Cyprus Рapers — 1 400 документов, в которых приводятся факты получения кипрского гражданства лицами, якобы связанными с криминалитетом.

В списке имен The Cyprus Papers — осужденные преступники, люди, находящиеся в международном розыске, и политические деятели, замешанные в коррупции.

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После того, как были обнародованы эти документы, в правительстве Кипра признали, что в законодательстве о гражданстве имеются определенные проблемы, однако оно (законодательство — Delo.ua) не позволяет получать гражданство лицам с криминальным прошлым.

Согласно государственной программе, гражданство Кипра может получить любой инвестор, вкладывающий в экономику Кипра не менее $2,5 млн. С начала ее действия с 2013 года, иностранцы инвестировали через программу $8 млрд.  

Как сообщалось ранее, в Украине более 6 тысяч юридических лиц имеют среди учредителей или бенефициаров кипрские компании или даже граждан.

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