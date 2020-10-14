Деньги не помогут: Кипр прекращает выдавать "золотые паспорта"

С 1 ноября 2020 года правительство Кипра прекращает действие программы "Гражданство через инвестиции".

Об этом сообщает Cyprus Mail со ссылкой на правительственное заявление.

Как отмечает издание, правительство приняло такое решение после того, так информагентство Al Jazeera опубликовало видео, где глава кипрского парламента Деметрис Силлурис и депутат парламента Христиакис Джиованис обещали помощь китайскому бизнесмену, против которого открыто криминальное дело, получить паспорт Кипра.

По информации издания, в августе Al Jazeera опубликовала так называемые The Cyprus Рapers — 1 400 документов, в которых приводятся факты получения кипрского гражданства лицами, якобы связанными с криминалитетом.

В списке имен The Cyprus Papers — осужденные преступники, люди, находящиеся в международном розыске, и политические деятели, замешанные в коррупции.

После того, как были обнародованы эти документы, в правительстве Кипра признали, что в законодательстве о гражданстве имеются определенные проблемы, однако оно (законодательство — Delo.ua) не позволяет получать гражданство лицам с криминальным прошлым.

Согласно государственной программе, гражданство Кипра может получить любой инвестор, вкладывающий в экономику Кипра не менее $2,5 млн. С начала ее действия с 2013 года, иностранцы инвестировали через программу $8 млрд.

Как сообщалось ранее, в Украине более 6 тысяч юридических лиц имеют среди учредителей или бенефициаров кипрские компании или даже граждан.