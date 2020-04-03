Общество 1 час назад

Депутат от "Слуги народа" Негулевский получил миллионы за отсутствующий ремонт дорог — СМИ

При том, что в его фирме работает всего 10 человек, включая директора и бухгалтера

Депутат от "Слуги народа" Негулевский получил миллионы за отсутствующий ремонт дорог — СМИ Депутат от "Слуги народа" Негулевский получил миллионы за отсутствующий ремонт дорог — СМИ
Игорь Негулевский. Фото: snigyrivka.info

Компания "София Гранит", принадлежащая народному депутату-мажоритарщику от "Слуги народа" Игорю Негулевскому, за неполных полгода выиграла тендеров на 25 млн грн и стала одной из главных по эксплуатационному обслуживанию и ремонту дорог в Николаевской области. Об этом в своей публикации сообщает издание "Апостроф".

При этом, как говорится в публикации, до того момента, как Игорь Негулевский стал народным депутатом по округу №130 в Николаевской области, его фирме "перепадали" всего лишь скромные тендеры на мелкий ремонт сельских дорог или поставки щебня. 

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Однако, после избрания и получения должности главы подкомитета по вопросам автомобильного транспорта в профильном транспортном Комитете Верховной Рады, Игорь Негулевский и его предприятие стали получать все больше подрядов. И это при том, что в компании "София Гранит" работает всего 10 человек, включая директора и бухгалтера. 

"Очевидно, что такими малыми силами сделать качественный и быстрый ремонт невозможно в принципе", — пишет издание. 

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Кроме того, отмечается, что у компании "София Гранит" практически нет своей техники. Это при том, что в документах, которые подавались на тендеры, фирма Негулевского берет на себя обязательство не привлекать сторонних субподрядчиков, что является одним из требований самого тендера.

Отметим, что ранее СМИ сообщали, что на Николаевщине после ремонтов компанией "София Гранит" на дорогах "образовались марсианские ландшафты".  

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