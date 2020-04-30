Депутаты требуют от премьера уволить полицейского чиновника Михаила Банка

Около сорока нардепов обратились к премьер-министру с требованием уволить полицейского чиновника Михаила Банка.

Народные депутаты подписали обращение к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с требованием уволить Михаила Банка, занимающего должность начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции в Ивано-Франковской области. "Чиновник незаконно завладел природоохранными землями возле курорта "Буковель" и шантажирует местных предпринимателей", — сообщает издание "Цензор.нет".

Обращение с требованием вмешаться в ситуацию и освободить Михаила Банка с занимаемой высокой должности уже подписало около сорока народных депутатов Украины.



В обращении, которое также адресовано министру внутренних дел Арсену Авакову, депутаты приводят факты журналистского расследования издания "Апостроф" о сомнительных доходах чиновника Нацполиции и незаконном обогащении. Михаил Банк строит гостиничный комплекс на природоохранных землях Карпат и покупает дорогие автомобили. Ситуация подрывает авторитет всей правоохранительной системы Украины, отмечают депутаты.

"Также известно, что Михаил Банк шантажировал местных предпринимателей, через суды инициировал обыски и изъятия документов, парализуя работу предприятий, а затем требовал у бизнеса "выкуп", — сообщает "Цензор.нет".



В марте Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по факту злоупотребления Михаилом Банком должностными обязанностями с причинением тяжких последствий. Расследование имеет признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, сообщала ОО "Антикоррупционный блокпост".

Также в прошлом месяце Национальная полиция начала внутреннее служебное расследование с участием сотрудников департамента внутренней безопасности по фактам, описанным в журналистском расследовании.

"В то же время, несмотря на уголовное преступление и заинтересованность Михаилом Банком ГБР, чиновник до сих пор продолжает занимать руководящую должность в Департаменте стратегических расследований", — говорится в материале издания.