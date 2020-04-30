Политика 1 час назад

Депутаты требуют от премьера уволить полицейского чиновника Михаила Банка

Депутаты обвиняют его в незаконном обогащении

Депутаты требуют от премьера уволить полицейского чиновника Михаила Банка Депутаты требуют от премьера уволить полицейского чиновника Михаила Банка
Полицейского обвиняют в строительстве на природоохранных землях. Фото: "Апостроф"

Около сорока нардепов обратились к премьер-министру с требованием уволить полицейского чиновника Михаила Банка.

Народные депутаты подписали обращение к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с требованием уволить Михаила Банка, занимающего должность начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции в Ивано-Франковской области. "Чиновник незаконно завладел природоохранными землями возле курорта "Буковель" и шантажирует местных предпринимателей", — сообщает издание "Цензор.нет".

Кратко и по делу в Telegram

Обращение с требованием вмешаться в ситуацию и освободить Михаила Банка с занимаемой высокой должности уже подписало около сорока народных депутатов Украины.

В обращении, которое также адресовано министру внутренних дел Арсену Авакову, депутаты приводят факты журналистского расследования издания "Апостроф" о сомнительных доходах чиновника Нацполиции и незаконном обогащении. Михаил Банк строит гостиничный комплекс на природоохранных землях Карпат и покупает дорогие автомобили. Ситуация подрывает авторитет всей правоохранительной системы Украины, отмечают депутаты.

"Также известно, что Михаил Банк шантажировал местных предпринимателей, через суды инициировал обыски и изъятия документов, парализуя работу предприятий, а затем требовал у бизнеса "выкуп", — сообщает "Цензор.нет".

В марте Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по факту злоупотребления Михаилом Банком должностными обязанностями с причинением тяжких последствий. Расследование имеет признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, сообщала ОО "Антикоррупционный блокпост".

Также в прошлом месяце Национальная полиция начала внутреннее служебное расследование с участием сотрудников департамента внутренней безопасности по фактам, описанным в журналистском расследовании.

"В то же время, несмотря на уголовное преступление и заинтересованность Михаилом Банком ГБР, чиновник до сих пор продолжает занимать руководящую должность в Департаменте стратегических расследований", — говорится в материале издания. 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Депутат от ОПЗЖ хочет наказывать украинцев за призывы не рожать детей — юристы удивились
Депутат от ОПЗЖ хочет наказывать украинцев за призывы не рожать детей — юристы удивились
В Нацполиции рассказали, в каких регионах оформили больше всего нарушителей карантина
В Нацполиции рассказали, в каких регионах оформили больше всего нарушителей карантина
Комитет по экономразвитию Рады раскритиковал Программу деятельности Кабмина
Комитет по экономразвитию Рады раскритиковал Программу деятельности Кабмина
Загрузка...
Новое видео
Ресторатор Максим Храмов: Что ждет ресторанный бизнес после карантина

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Министр Криклий сорвал возвращение украинцев, которые потеряли работу и застряли в ОАЭ

  3. Польша начала присылать украинцам по почте рабочие визы

  4. Украинские заробитчане таки улетели в Лондон на сезонные работы

  5. Не все автобусы смогут выйти на маршруты после отмены карантина — перевозчики

Загрузка...