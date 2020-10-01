Директор "Укргидроэнерго" "отбеливает" свою репутацию, чтобы остаться на должности — СМИ

Директор государственного предприятия "Укргидроэнерго" Игорь Сирота начал "отбеливать" свою репутацию в СМИ, чтобы сохранить свою должность, на которой он получает годовую зарплату выше зарплаты президента США. Об этом пишет "УНИАН" со ссылкой на журналиста Михаила Шнайдера.

Как указывается в публикации: за 9 лет в должности Сирота фактически приватизировал стратегическое государственное предприятие, "подмял" под себя наблюдательный совет и выстроил схемы, по которым выкачивает деньги.

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"Сирота фигурирует в целом ряде уголовных дел. "Укргидроэнерго" — коррупционный монстр, созданный по лекалам регионалов, а именно регионалы 9 лет назад трудоустроили Сироту на госпредприятие. Если быть точнее — Юрий Бойко", — цитирует издание Шнайдера.

При этом Игорь Сирота официально получает президентскую зарплату. Так, в 2019 году вместе с премиями на государственном предприятии он заработал 650 тысяч долларов, что больше зарплаты президента США Дональда Трампа. "Ясно, что потерять такую хлебную должность Игорю Григорьевичу не хочется. Поэтому все попытки выгнать его через суд успехом не увенчались. Все, как вы понимаете, куплено", — написал журналист.

По его данным, в ответ на инициативу премьер-министра Дениса Шмыгаля переподчинить "Укргидроэнерго" Игорь Сирота начал кампанию в СМИ по "отбеливанию" своей репутации. "Заявляет, что благодаря его менеджменту "Укргидроэнерго" стало прибыльным предприятием, однако это не соответствует действительности. На самом деле прибыль генерируется исключительно за счет госпреференций. Так, в 2015 только за счет повышения тарифа ГЭС на 45%, "Укргидроэнерго" получило 1 млрд гривен дохода… Все, что сделал Сирота — настроил схем и выкачивает государственные деньги прямо в карман", — говорится в заявлении Шнайдера.

Напомним, как ранее сообщалось, Игорь Сирота фигурирует в нескольких уголовных делах по факту злоупотребления служебным положением, повлекшим тяжкие последствия, растраты в особо крупных размерах, незаконное отчуждения имущества. До этого стало известно, что Кабмин взялся за переподчинение "Укргидроэнерго".