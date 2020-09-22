Зарплата, как у Трампа, и миллионные "распилы": почему Кабмин взялся за "Укргидроэнерго"

Недавний громкий скандал с разоблачением на взятке народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко — это не только болезненный удар по имиджу президентской партии перед местными выборами, но и очередное напоминание, что украинский парламент был и остается местом для "решения вопросов".

При этом далеко не всегда — как в случае Юрченко — речь идет о принятии закона с "правильными" правками. Функционал народного избранника в вопросах "продвижения" чьих-либо иных интересов довольно велик.

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Так, в настоящий момент занятная и показательная ситуация разворачивается вокруг депутатов из комитета Верховной Рады по энергетике и компании "Укргидроэнерго".

На днях целая группа парламентариев от "Слуги народа" выступила против попыток Кабмина переподчинить это госпредприятие, обвинив премьера Дениса Шмыгаля в попытках взять под личный контроль "Укргидроэнерго".

Нардепы даже направили главе правительства письмо и в.и.о. министра энергетики Ольги Буславец письмо с требованием разъяснить причины такого решения. А также фактически выступили в поддержку гендиректора предприятия Игоря Сироты.

Если не вникать в детали, то со стороны может даже показаться, что такая активность со стороны парламентариев имеет под собой основания. Компания приносит стабильный доход, выплачивает государству дивиденды, имеет успешную кредитную историю, пользуется доверием международных кредиторов.

Казалось бы, зачем что-то менять? Но если внимательно присмотреться к главе "Укргидроэнерго" Игоре Сироте, ситуация становится понятнее.

Так, Сирота возглавил госкомпанию еще при президентстве Виктора Януковича — в марте 2011 года. Его назначение, по данным СМИ, лоббировал никто иной, как автор самых масштабных коррупционных схем в энергетике, известный и влиятельный "регионал" Юрий Бойко. Поэтому неудивительно, что сразу после Революции достоинства Сирота попал под прицел аудиторов и правоохранителей.

Уже в мае 2014 года на тот момент министр энергетики Юрий Продан начал внеплановую проверку вверенных его ведомству предприятий. В этот список попало и "Укргидроэнерго". Результаты аудита показали масштабную растрату госсредств через "приобретение у фирм-посредников оборудования и материальных ценностей по завышенным ценам".

Так, из наиболее кричащих фактов можно назвать то, что "Укргидроэнерго" выплатило своему подрядчику, ООО "Укринвесттехнология", на 75 млн грн больше изначально предусмотренного договором, внеплановая "премия" другого контрагента– консорциума "НПО "Укргидроэнергострой" — составила 400 млн грн.

Результаты аудита Продан утвердил в сентябре 2014 года, но уволить Сироту, хотя и собирался, он не успел — произошли кадровые перестановки в правительстве. Тем временем "Укргидроэнерго" оспорило результаты аудита в суде и в декабре 2015 года печально известный своей порядочностью и честностью Окружной административный суд Киева удовлетворил иск компании.

Окрыленный этим успехом Сирота продолжил свою деятельность, используя при этом все тех же "засветившихся" во время проверки партнеров. Так, консорциум "НПО" "Укргидроэнергострой" является генеральным подрядчиком на строительстве Днестровской и Каневской ГАЭС. Эта компания и связанные с ней фирмы не раз оказывались фигурантами уголовных дел. К примеру, лишь по фактам хищений бюджетных средств при строительстве Днестровской ГАЭС правоохранители открыли около десяти уголовных производств.

Так, в 2011 году было открыто уголовное производство по факту завладения средствами на сумму около 20 млн грн. Февраль 2013 года — уголовное производство по аналогичной статье по факту завладения средствами при строительстве Днестровской ГАЭС. Сентябрь 2014 года — снова уголовное производство (завладение средствами на сумму более 350 млн грн) и так далее.

В аферах с консорциумом "НПО" были замечены два ключевых фигуранта. Первый — Ярослав Заблоцкий. По данным СМИ, он приходится зятем Игорю Сироте и имеет долю через ряд структур в консорциуме "НПО" и других субподрядных организациях. В некоторых основателем является его мама. Второй — Зенко Афтаназив, член наблюдательного совета "Консорциума "НПО", бывший замминистра транспорта и директор "Укрзализныци", вице-президент концерна "Орлан".

Сам Сирота, по данным СМИ, также фигурирует в ряде уголовных производств. В частности, Нацполиция расследует уголовное производство №12013100150000333 по факту злоупотребления служебным положением, повлекшим тяжкие последствия.

Кроме того, СБУ расследует производство №22018000000000097 — растрата в особо крупных размерах. Еще одно расследуемое СБУ дело №22015000000000427 касается незаконного отчуждения УГЭ земельных участков, находившихся у него на балансе.



Еще одна интересная история произошла с "Укргидропроектом". Это основная проектная организация по строительству и модернизации объектов "Укргидроэнерго". Раньше "Укргидропроект" был государственным институтом, который выполнял проектные работы для предприятий всей Украины и был базовым для "Укргидроэнерго".

Но с "легкой руки" Сироты предприятие выставили на приватизацию и продали. Теперь вместо того, чтобы зарабатывать на создании проектной документации частным компаниям, государство должно платить за эти услуги.

Действительно сильный управленческий ход "эффективного топ-менеджера". Но Сироту такой вариант, по всей видимости, устраивает. Почему? По данным Государственного бюро расследования, должностные лица "Укргидроэнерго" осуществили растрату государственных средств в размере 83 млн грн, перечислив их одному из подрядчиков — харьковскому институту "Укргидропроект" за "строительные, инженерные, консультационные услуги на гидроэлектростанциях Украины". От института деньги попали к связанным с ним компаниям и в итоге растворились на счетах фиктивных фирм.

В июне 2019 года, пользуясь тем, что правительство Владимира Гройсмана уже "находилось на чемоданах", Сирота фактически сам сформировал список Наблюдательного совета и добился назначения его главой своего партнера Валентина Гвоздия.

"Я слышал, что костяк Набсовета перед его утверждением мог согласовываться с Игорем Сиротой. Доказательств этому нет, но то, что Сирота доволен сформированным Набсоветом и благодарен за это Гройсману, — могу утверждать", — сообщил источник изданию "Олигарх".

Одним из первых решений нового Набсовета было повысить Сироте зарплату более чем в три раза. По итогам 2019 года его доходы — зарплата и премии — составили более 18 млн грн или 648 тысяч долларов. Для сравнения — зарплата президента США Дональда Трампа составляет 400 тысяч долларов в год. Вот такая вот американская мечта по-украински.

В феврале текущего года после скандала с заоблачными зарплатами Министерство энергетики, как единственный акционер "Укргидроэнерго", приняло решение уволить главу Набсовета. Однако свою отставку Гвоздий заблокировал через печально известный Окружной административный суд Киева. Таким образом, на сегодня сложилась ситуация, когда руководство "Укргидроэнерго" выплачивает в открытую себе миллионы гривен зарплаты, и при этом попадает то в один, то другой скандал с бюджетными деньгами, а государство при этом ничего не может с этим поделать.

В такой ситуации инициатива премьера Шмыгаля переподчинить себе "Укргидроэнерго" выглядит вполне логичной и, возможно, единственным в нынешних реалиях способом урезонить руководство предприятия. А столь бурная и сплоченная реакция народных депутатов из энергетического комитета ВР, скорее, наталкивает на мысли, что Сирота сейчас использует все возможные инструменты, чтобы удержаться в кресле.

К слову, когда сегодня депутаты так громко кричат о прибыльности "Укргидроэнерго", почему-то они умалчивают, что прибыли у компании генерируется не столько благодаря "управленческому гению" Сироты, сколько за счет госпреференций. Так, к примеру, в июне 2015 года НКРЭКУ повысила тариф ГЭС на 45%, что обеспечило 1 млрд гривен дохода "Укргидроэнерго". Обоснованием такого решения стала необходимость достройки Днестровской ГАЭС. Заложили в тариф и проектирование Каневской ГАЭС.

Таким образом, аргументы защитников Игоря Сироты рассыпаются об объективную реальность. А потому, в виду всего вышеизложенного, попытки народных депутатов вряд ли убедят премьер-министра Дениса Шмыгаля отказаться от переподчинения "Укргидроэнерго", в результате чего Игорь Сирота может, наконец, получить должную и заслуженную оценку своей деятельности со стороны как правительства, так и правоохранителей.