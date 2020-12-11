Общество 40 минут назад

Для створення безбар’єрного простору необхідно провести аудит УТОГ і УТОС — експерт

Він зауважує, що ніхто не перевіряє, яким чином УТОГ і УТОС використовують державні кошти і як розподіляють прибутки від господарської діяльності, здачу приміщень в оренду, а скільки грошей реально спрямовується на захист інвалідів

Для створення безбар’єрного простору необхідно провести аудит УТОГ і УТОС — експерт Для створення безбар’єрного простору необхідно провести аудит УТОГ і УТОС — експерт

Для того, щоб повною мірою реалізувати ініціативу Президента Володимира Зеленського стосовно  розробки Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні в інтересах людей з інвалідністю, в першу чергу треба провести аудит діяльності найбільших громадських організацій осіб з інвалідністю, таких як Українське товариство глухих і Українське товариство сліпих.

Про це написав у блозі політтехнолог Олексій Голобуцький.

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"Щоб ця ініціатива не перетворилася в черговий великий, красивий, але беззмістовний документ, критично важливо в першу чергу проаналізувати поточну ситуацію із забезпеченням прав осіб з інвалідністю… Тобто спочатку провести аудит, а вже за його підсумками — розробити план дій. Це базові речі на яких ґрунтується успішне управління, як в бізнесі, так і в інших сферах", — зазначає він.

Експерт звертає увагу на те, що  в Україні є чимало громадських організацій і об’єднань, які опікуються правами і потребами осіб з інвалідністю. Низка з них, такі як УТОГ, УТОС і Національна організація осіб з інвалідністю, щорічно отримують державну фінансову підтримку і податкові пільги, але ефективність їхньої роботи залишається під великим питанням.

"Є конкретні приклади того, як відсутність чіткого аналізу, контролю і небажання керівників окремих організацій звітувати за свою діяльність перешкоджають забезпеченню прав осіб з інвалідністю", — зазначає Олексій Голобуцький.

Він звертає увагу на те, що великі організації осіб з інвалідністю чинять спротив впровадженню процедури конкурсного розподілу державного фінансування, хоча така система могла б зламати непрозорі схеми, які існували десятиріччями і які сягнули найбільшого розквіту за часів президента Петра Порошенка. І коли нова влада запропонувала працювати за новою, прозорою системою, виявилося, що окремі люди і організації в цьому не зацікавлені.

"Як тільки мова зайшла про перехід на конкурсний принцип розподілу державної підтримки — керівники організацій, які звикли "годуватися" з державного бюджету, розпочали шалений спротив. Особливо наполегливо добиваються збереження виключного становища очільники УТОГ і УТОС, апелюючи до того, що лише ці товариства мають необхідну базу для допомоги особам з порушеннями слуху та зору", — підкреслює експерт.

Він зауважує, що ніхто не перевіряє, яким чином УТОГ і УТОС використовують державні кошти і як розподіляють прибутки від господарської діяльності, здачу приміщень в оренду і т. д., скільки грошей реально спрямовується на захист інвалідів.

"І ці питання — далеко не про бажання залізти в чиюсь кишеню. Ці питання — про забезпечення гідних умов життя і праці конкретних людей з особливими потребами. Бо, наприклад, коли ЗМІ почали підіймати питання прозорості роботи УТОГ, підтримали ці питання і самі ж люди з порушеннями слуху", — наголошує Олексій Голобуцький.

Експерт наводить приклади конкретних питань, які висувають члени УТОГ до свого керівництва. Вони стосуються і використання грошей від оренди приміщень, і не забезпечення належних умов праці, і проживання в гуртожитках, і оплати реабілітації.

"Найсумніше, що поки держава каже про необхідність створення безбар’єрного простору в Україні, бар’єри для осіб з інвалідністю створюють ті, хто взявся забезпечувати захист їхніх прав. Чому так відбувається? Куди йдуть кошти? Хто саме заробляє на людях з інвалідністю? Щоб зняти всі питання і перейти до розвитку і розбудови, треба почати з тих самих базових речей — провести незалежний аудит", — резюмує він.

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