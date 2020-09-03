До 100 тысяч гривен в месяц: какие рабочие профессии в Украине самые высокооплачиваемые

Как правило спрос на услуги рабочих увеличивается в сезон строительных и ремонтных работ, а вместе с ним возрастает и цена. Онлайн-сервис заказа услуг Kabanchik.ua выяснил, специалисты каких рабочих профессий сейчас являются самыми востребованными и зарабатывают больше остальных.

Кто больше всех зарабатывает

Спрос на услуги кровельщиков в 2020 году вырос на 13%, но средний чек при этом не изменился и по прежнему остается самым высоким среди рабочих профессий — 7500 грн за заказ. Популярные задания для них — гидроизоляция крыш и монтаж кровли из черепицы. В среднем мастера выполняют 13 заказов в месяц и могут зарабатывать 97 тысяч гривен. Как правило услуги кровли оказывают компании, в которых работает команда из нескольких специалистов, поэтому сумма может делиться на всех участников бригады.

В разгар строительного сезона мастера по укладке плитки выполняют 10 заказов в месяц и зарабатывают 52 тысяч грн. Средний чек — 5200 грн. В этом году для них было создано почти 5,5 тысяч заказов. Чаще всего просили выложить плитку в ванной или на кухне.

"Из-за карантина падение спроса на услуги плиточников пришлось на апрель — на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но уже в мае разрыв сократился на 20%, а в июне и июле и вовсе стабилизировался — 2658 заказов", — рассказывают в сервисе.

На заработок маляров влияет сезонность. В среднем в месяц они выполняют 12 заказов и зарабатывают 56 тысяч. Самые распространенные задачи — шпаклевка, отделка, побелка и покраска стен, а средний чек за работу составляет 4700 грн.

В этом году у мастеров по напольным работам было 3800 заказов. Средний чек вырос на 14% — 3400 грн. Чаще всего их просили сделать укладку линолеума или паркетной доски, демонтировать старое покрытие и выполнить стяжку. В среднем один мастер за месяц выполняет 11 заказов и может зарабатывать около 37 тысяч грн.

По данным Kabanchik.ua Самые высокооплачиваемые рабочие профессии Заказы и уровень Рабочие специальности Средний чек 2020

(январь — июль 2020) Сколько заданий

выполняет cреднем в

месяц один специалист Сколько зарабатывает

в месяц один специалист Кровельные работы 7500 грн 13 97 500 грн Укладки плитки 5200 грн 10 52 000 грн Малярные работы 4700 грн 12 56 400 грн Напольные работы 3400 грн 11 37 400 грн Штукатурные работы 4600 грн 6 27 600 грн Установщик кондиционеров 2400 грн 10 24 000 грн Мастера по установки и ремонту окон 1200 грн 18 21 600 грн

Самый высокий сезонный заработок

Больше всего сезонность влияет на заработок мастера по установке кондиционеров, так как пик заказов приходит с наступлением первых жарких дней. Только за лето на установку кондиционеров украинцы потратили 10 млн грн. Это в 12 раз больше, чем за предыдущие два месяца.

"В июне и июле из-за начала сильной жары на установку кондиционеров было 4000 заказов, что в 9,5 раз больше, чем за два предыдущих месяца, а средний чек за услугу увеличился на 25% — 2500 грн",— рассказывает Ольга Сорока, руководитель отдела маркетинга Kabanchik.ua".

В среднем за сезон украинцы создают примерно от 5500 до 6000 тысяч заданий. Один мастер может выполнять от 10-12 заказов в месяц и зарабатывать от 22-26 тысяч грн. Однако уровень заработка зависит от объема работы и количества заказов, которые выполняет специалист.

Востребованы и штукатуры. Для них с января по июль на Кабанчике было создано 4 тысяч заказов, а средний чек подрос на 4% — 4600 грн. Чаще всего нужно было подготовить стены квартиры под поклейку обоев. При этом в среднем один мастер за месяц закрывает 6 заказов и зарабатывает 27 тысяч грн.

Мастера по установке и ремонту окон выполняют 18 заказов в месяц и зарабатывают 22 тысячи грн. Цены на их услуги зависят от специфики и объема работы. Чаще всего им заказывают ремонт и регулирование ручек, установку и замену стеклопакетов и замену уплотнительной резины.