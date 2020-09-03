До 100 тысяч гривен в месяц: какие рабочие профессии в Украине самые высокооплачиваемые

Как правило спрос на услуги рабочих увеличивается в сезон строительных и ремонтных работ, а вместе с ним возрастает и цена. Онлайн-сервис заказа услуг Kabanchik.ua выяснил, специалисты каких рабочих профессий сейчас являются самыми востребованными и зарабатывают больше остальных.
Кто больше всех зарабатывает
Спрос на услуги кровельщиков в 2020 году вырос на 13%, но средний чек при этом не изменился и по прежнему остается самым высоким среди рабочих профессий — 7500 грн за заказ. Популярные задания для них — гидроизоляция крыш и монтаж кровли из черепицы. В среднем мастера выполняют 13 заказов в месяц и могут зарабатывать 97 тысяч гривен. Как правило услуги кровли оказывают компании, в которых работает команда из нескольких специалистов, поэтому сумма может делиться на всех участников бригады.
В разгар строительного сезона мастера по укладке плитки выполняют 10 заказов в месяц и зарабатывают 52 тысяч грн. Средний чек — 5200 грн. В этом году для них было создано почти 5,5 тысяч заказов. Чаще всего просили выложить плитку в ванной или на кухне.
"Из-за карантина падение спроса на услуги плиточников пришлось на апрель — на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но уже в мае разрыв сократился на 20%, а в июне и июле и вовсе стабилизировался — 2658 заказов", — рассказывают в сервисе.
На заработок маляров влияет сезонность. В среднем в месяц они выполняют 12 заказов и зарабатывают 56 тысяч. Самые распространенные задачи — шпаклевка, отделка, побелка и покраска стен, а средний чек за работу составляет 4700 грн.
В этом году у мастеров по напольным работам было 3800 заказов. Средний чек вырос на 14% — 3400 грн. Чаще всего их просили сделать укладку линолеума или паркетной доски, демонтировать старое покрытие и выполнить стяжку. В среднем один мастер за месяц выполняет 11 заказов и может зарабатывать около 37 тысяч грн.
|По данным Kabanchik.ua
|Самые высокооплачиваемые рабочие профессии
|Заказы и уровень
|Рабочие специальности
|Средний чек 2020
(январь — июль 2020)
|Сколько заданий
выполняет cреднем в
месяц один специалист
|Сколько зарабатывает
в месяц один специалист
|Кровельные работы
|7500 грн
|13
|97 500 грн
|Укладки плитки
|5200 грн
|10
|52 000 грн
|Малярные работы
|4700 грн
|12
|56 400 грн
|Напольные работы
|3400 грн
|11
|37 400 грн
|Штукатурные работы
|4600 грн
|6
|27 600 грн
|Установщик кондиционеров
|2400 грн
|10
|24 000 грн
|Мастера по установки и ремонту окон
|1200 грн
|18
|21 600 грн
Самый высокий сезонный заработок
Больше всего сезонность влияет на заработок мастера по установке кондиционеров, так как пик заказов приходит с наступлением первых жарких дней. Только за лето на установку кондиционеров украинцы потратили 10 млн грн. Это в 12 раз больше, чем за предыдущие два месяца.
"В июне и июле из-за начала сильной жары на установку кондиционеров было 4000 заказов, что в 9,5 раз больше, чем за два предыдущих месяца, а средний чек за услугу увеличился на 25% — 2500 грн",— рассказывает Ольга Сорока, руководитель отдела маркетинга Kabanchik.ua".
В среднем за сезон украинцы создают примерно от 5500 до 6000 тысяч заданий. Один мастер может выполнять от 10-12 заказов в месяц и зарабатывать от 22-26 тысяч грн. Однако уровень заработка зависит от объема работы и количества заказов, которые выполняет специалист.
Востребованы и штукатуры. Для них с января по июль на Кабанчике было создано 4 тысяч заказов, а средний чек подрос на 4% — 4600 грн. Чаще всего нужно было подготовить стены квартиры под поклейку обоев. При этом в среднем один мастер за месяц закрывает 6 заказов и зарабатывает 27 тысяч грн.
Мастера по установке и ремонту окон выполняют 18 заказов в месяц и зарабатывают 22 тысячи грн. Цены на их услуги зависят от специфики и объема работы. Чаще всего им заказывают ремонт и регулирование ручек, установку и замену стеклопакетов и замену уплотнительной резины.