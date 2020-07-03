ЕвроМиллионы проводят супер-розыгрыш €130 млн

Уже сегодня, 3 июля, лотерея проведет супертираж с первым призом в €130 млн. Это шанс, который нельзя упустить, говорят организаторы лотереи. Рассказываем, как можно поучаствовать в этом розыгрыше из Украины!

Событие года - Супертираж Евромиллионов

Супер-розыгрыш EuroMillions — это специальный тираж, который заменяет обычный тираж Евромиллионов. В то время как стартовый джекпот Евромиллионов составляет €17 миллионов (начиная с 27 сентября 2016 года), стартовый джекпот супер-розыгрыша стоит на отметке €100 миллионов. И в том и в другом случае максимальный джекпот — €200 миллионов. В следующий раз такое случится уже совсем скоро: в пятницу, 3 июля, лотерея разыграет первый приз в €130 млн.

Билеты Евромиллионов продаются лишь в определенных странах Европы, но благодаря сервису доставки лотерейных билетов theLotter, играть в Супертираже можно из любой страны мира.

Как играть в Евромиллионы?

Для этого вам нужно просто выбрать пять основных номеров (1-50) и два "лаки стар" (1-12). Вы можете выбрать номера самостоятельно, или воспользоваться Авто-выбором для заполнения лотерейного билета случайными числами. Участвовать в розыгрыше можно с персональной ставкой или, что еще лучше с точки зрения шансов на выигрыш, с синдикатом или комбо-ставкой. Если и основные и дополнительные номера на вашем билете совпали с выпавшими в тираже, джекпот ваш!

Как принять участие в Супертираже Евромиллионов из Украины?

Вы сможете покупать билеты Евромиллионов онлайн, не отходя от вашего компьютера, после завершения регистрации на сайте theLotter.com. Просто оформите заказ на соответствующей странице на сайте, и представитель theLotter купит от вашего имени официальный билет и загрузит его отсканированную копию в ваш счет. Оригинальный билет будет помещен в сейф. Мы передадим вам билет, если вы выиграете приз (чтобы вы могли предъявить его организаторам лотереи).

Шанс выиграть €130 млн выпадает не каждый день. Не ждите, пока эта невообразимая сумма окажется в чужом кармане! Обеспечьте свое участие в Супертираже Евромиллионов онлайн. Желаем удачи!