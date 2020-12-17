Долг на миллиард и связь с наркотиками: чем известен советник Ермака Михаил Пасечник

В начале декабря этого года Офис Президента Украины сообщил общественности о количестве советников у Владимира Зеленского и Андрея Ермака. Как выяснилось, у главы ОП советников в пять раз больше, чем у самого Президента. У Ермака их 20, у Зеленского — 4.

Тогда же стало известно, что в число советников главы Офиса Президента входит скандально известный Михаил Пасечник.

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Его хорошо знают в медицинских кругах, при этом не с лучшей стороны. Именно Пасечник был основателем сети аптек "Фалби", основные убытки от банкротства которой — а это 1 млрд грн — легли на государственный Укрэксимбанк. Именно с Пасичником связан продолжительный и громкий скандал с допуском на украинский рынок запрещенного индийского препарата "Кофекс", который наркозависимые используют для производства наркотиков.

Пасечник, который дважды возглавлял Государственную службу по лекарственным средствам, был обвинен в злоупотреблении властью и служебным положением. В 2005 году КРУ сообщило "об ужасных многомиллионных потерях бюджетных средств" по его вине.

В 2021 году судьба всего государства во многом будет зависеть от менеджмента в медицинской сфере. Именно поэтому стоит внимательнее присмотреться к лицу, непосредственно приближенному к голове Офиса Президента Украины. Так кто же такой Михаил Пасечник?

Миллиардный долг

Если детально проанализировать биографию Михаила Пасечника, то бросается в глаза, что каждый этап его деятельности заканчивался скандалами, долгами, судами, схемами и коррупционными обвинениями.

В 1994 году Пасечник основал фармацевтическую компанию "Фалби". Цены на лекарства там были сравнительно невелики, бизнес шел неплохо, и основатели позволили себе развернуть всеукраинскую сеть из 250 аптек. К 2011 году бизнес Пасечника оценивался как девятый по величине в стране.

Но уже через некоторое время аптеки "Фалби" начали закрываться еще быстрее, чем открывались в девяностых. Буквально за год количество торговых точек только в Киеве уменьшилась с 60 до 3.

Как выяснилось, причиной этому стали несоизмеримы аппетиты основателя. Развить бизнес Пасичнику удалось, в том числе, благодаря кредитному соглашению с государственным "Укрэксимбанком". Когда пришло время расплаты по долгам — успешный менеджер оказался не таким уж и успешным. Вернуть свои деньги пытались одновременно поставщики и производители лекарств, с которыми сотрудничала компания, и банк.

Долг Пасечника перед государственным банком достиг 1 млрд гривен. Долгая судебная эпопея закончилась тем, что в июне 2020 года "Укрэксимбанку" удалось продать собственность "Фалби" всего за 185 млн гривен. Большинство поставщиков "Фалби" также оказались в числе пострадавших.

Монополизация фармрынка

В 2014 году, который стал самым критичным для бизнеса Пасечника, он оказывается на довольно "жирной" должности на госслужбе. Его назначили главой Государственной службы лекарственных средств.

Представители фармацевтического бизнеса встретили это назначение резким осуждением.

"Его фирма — банкрот, он должен на сегодня около 300 млн грн оптовым компаниям. Где он будет брать эти деньги? Он придет на должность и будет брать эти деньги по аптекам, решая свои вопросы", — заявила глава общественной организации "Николаевская областная фармацевтическая ассоциация "Фармрада" Елена Прудникова.

Дошло до того, что представители фармацевтического рынка обратились с открытым письмом к тогдашнему премьеру Арсению Яценюку. Они просили премьера обратить особое внимание на деятельность Пасечника и уволить его с этой ответственной должности.

В частности, они жаловались, что по инициативе Пасечника были разработаны изменения в законодательство с целью монополизации фармрынка большими аптечными сетями и вводились схемы дополнительной финансовой нагрузки на предпринимателей.

Отдельно фармацевты били тревогу по поводу того, что глава Гослекслужбы связан с производителями "аптечного наркотика" №1.

Связь с наркотиками

Это одна из тех историй, связанных с Михаилом Пасичником, которая в свое время прогремела очень сильно. Ведь речь шла и о возможных теневых схемах, и о безопасности для здоровья украинцев.

В 2014 году Государственная служба Украины по лекарственным средствам под председательством Пасечника допустила к продаже препарат "Кофекс" и другие препараты индийской компании "Дженом Биотек ПВТ. Лтд". Ранее они были запрещены из-за претензий к условиям производства, безопасности и эффективности. Проверки производственных площадей в Индии проявляли критические нарушения требований Надлежащей Производственной Практики (GMP). Речь шла о 20 критических нарушений, которые могут представлять опасность для здоровья человека.

Закрыв на это глаза, тогдашнее руководство Минздрава отправило на внеплановую проверку на "Дженом Биотек" всего одного инспектора. К слову, министерство тогда возглавлял Олег Мусий и именно с ним Пасечник работал в тандеме.

Инспектор вернулся с положительным заключением, и Пасечник как председатель Гослекслужбы допустил опасные лекарства на украинский рынок.

Наиболее опасным специалисты называют препарат "Кофекс", который с легкой руки Михаила Пасечника снова начали завозить в аптеки Украины. Из-за содержания кодеина его используют наркозависимые. Кроме того, материалы тестирования лекарств не подтверждают их безопасности и эффективности, а само тестирование осуществлялось с нарушением правил.

К слову, после легализации индийские препараты были обнаружены именно на аптечных складах "Фалби".

Злоупотребление властью и служебным положением

Государственную службу Украины по лекарственным средствам Михаил Пасечник возглавлял дважды. Именно о нем говорилось в материалах Контрольно-ревизионного управления, где было сказано "об ужасных многомиллионных потерях бюджетных средств" в 2002-2003 годах.

Инспекторы КРУ сообщили шокирующие факты. Например, за бюджетные средства чиновники Минздрава Украины закупали у "своих" фирм лекарства для государственных больниц по ценам, которые более чем на 500% превышали стоимость аналогичных препаратов на рынке.

Лично Пасечника обвинили в злоупотреблении властью и служебным положением. В функции Гослекслужбы, которую он возглавлял, входила задача по формированию "Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения отечественного и иностранного производства, которые могут закупаться учреждениями здравоохранения, которые полностью или частично финансируются из государственного или местных бюджетов".

Как выяснилось, Пасечник активно лоббировал включение в "Перечень..." лекарственных средств тех производителей, дистрибьютором которых была фармацевтическая компания "Фалби", блокируя попадание в этот перечень лекарственных средств его конкурентов. Для этого он даже ввел в рабочую группу, которая готовит дополнение в "Перечень", представителей фармацевтических компаний, дистрибьютором которых является компания "Фалби".

Инспекторы КРУ обнаружили, что ООО "Фалби", несмотря на нарушения условий поставки лекарственных средств, практически постоянно выигрывало тендеры в Минздраве Украины, что "указывает на соответствующее покровительство компании чиновником". Факты поставок лекарственных средств ООО "Фалби" с меньшим сроком годности, чем это предполагалось в тендерной документации, несоблюдение требований их хранения и т.д. — все это почему-то никак не влияло на процесс признания данной фармацевтической компании победителем тендеров в Минздраве Украины ...

Что дальше?

Любые скандалы, связанные с медицинской сферой, всегда очень тонко воспринимаются обществом. Шквал эмоций вызывает деятельность нынешнего министра здравоохранения Максима Степанова. Долгое время ведутся разговоры о том, что ему светит отставка. Под еще более пристальным вниманием будут находиться люди, которые могут заменить Степанова на этом посту.

Именно поэтому присутствие Пасечника среди лиц, приближенных к главе Офиса Президента, вызывает много вопросов к биографии этой персоны. Тем более, что теоретически его могут рассматривать как нового министра здравоохранения Украины.

Уже сейчас очевидно, что такое назначение скандально начнется и еще более скандально закончится. А человеком, который больше всего почувствует последствия неудачных назначений в медицинской сфере, все равно будет Президент Владимир Зеленский.

Анастасия Туманова