Общество 40 минут назад

Dream BIG Forum: В Украине прошел образовательно-мотивационный форум нового формата

Организатором и вдохновителем форума стал основатель девелоперской компании TARYAN Group Артур Мхитарян

Dream BIG Forum: В Украине прошел образовательно-мотивационный форум нового формата Dream BIG Forum: В Украине прошел образовательно-мотивационный форум нового формата

В Украине прошло образовательно-мотивационное мероприятие, которое собрало полный Дворец спорта (площадку на 6 тысяч зрителей) — Dream BIG Forum.

"Этот форум мы посвятили Мечте. Мощной силе, зажигающей сердца. Мечта — это про созидание и стремление сделать мир лучше. Черпайте силы из большой Мечты, идите за ней и никогда не сдавайтесь! Именно эти слова мы сказали тысячам людей в зале, я благодарю каждого за мощную энергетику и вдохновение, это было незабываемо", — заявил организатор Dream BIG Forum Артур Мхитарян.

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Мероприятие уникально тем, что стало симбиозом вдохновляющих и мотивирующих выступлений и захватывающего шоу — такого формата в Украине еще не было. С гостями делились своим опытом достижения самых смелых мечтаний и высоких целей эксперты из абсолютно различных сфер жизни.

Кроме Артура Мхитаряна на форуме выступили первый Президент Украины Леонид Кравчук, бизнесмен и государственный деятель, который стоял у истоков создания современного Дубая, Ахмед Бин Байат, известный американский писатель Роберт Грин, основатель FEDORIV Group и FEDORIV Agency Андрей Федорив, соучредитель Gres Todorchuk PR Ярослава Гресь, мотивационный спикер Алла Клименко и выдающийся украинский боксер Александр Усик. Ведущей мероприятия была Маша Ефросинина.

Отдельной неожиданностью для гостей стало выступление певицы TAYANNA, она присоединилась к Алле Клименко во время ее мотивационной речи. А заключительное выступление Артура Мхитаряна сопровождалось эффектным аудио-визуальным шоу.

С высокой долей социальной ответственности организаторы подошли и к финальному гала-вечеру — он превратился в благотворительный аукцион, где лотами стали индивидуальные встречи покупателя со знаменитыми спикерами. В итоге, Dream BIG Forum собрал 1,5 млн грн для благотворительного фонда "Таблеточки", который помогает семьям и онко-отделениям детских больниц бороться за жизни и мечты маленьких пациентов.

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