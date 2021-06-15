Эксперт: "Большая стройка" спасает Кличко, не успевшего подготовиться ко Дню Независимости

Несмотря на заверения мэра столицы Виталия Кличко о том, что городу не нужна внешняя помощь, его снова выручает "Большая стройка" — программа президента Владимира Зеленского. Ко Дню Независимости компании "Большой стройки" отремонтируют площадь перед Оперным театром, пишет политолог Кирилл Сазонов.

"Большая стройка" Зеленского снова помогает ремонтировать Киев и спасает Кличко, который не успевает привести город в порядок ко Дню Независимости. Как сообщил министр (инфраструктуры) Кубраков, сейчас они ремонтируют площадь перед Оперным театром", — написал он в Facebook.

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По словам Сазонова, строительные компании выполняют ремонт в рамках благотворительной помощи.

"Но самое главное, что меня удивило, — что это уже не первый проект, когда "Большая стройка" помогает мэру Кличко (который, кстати, недавно рассказывал, что не нуждается в помощи и сам достроит Подольский мост). Так они уже сделали дорогу в Охматдете и в Центре репродуктивной медицины", — рассказал Сазонов.

Подобные проекты есть и в других регионах. По мнению политолога, реализация таких социально ответственных программ участниками "Большой стройки" — это правильный подход.

Как ранее сообщалось, по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет также завершен известный киевский долгострой — Дарницкий мост. 27 мая уже был объявлен тендер на строительство объекта.