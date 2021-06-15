Политика и экономика 1 час назад

Эксперт: "Большая стройка" спасает Кличко, не успевшего подготовиться ко Дню Независимости

При этом ремонт в центре Киева проводят в рамках благотворительной помощи

Эксперт: "Большая стройка" спасает Кличко, не успевшего подготовиться ко Дню Независимости Эксперт: "Большая стройка" спасает Кличко, не успевшего подготовиться ко Дню Независимости

Несмотря на заверения мэра столицы Виталия Кличко о том, что городу не нужна внешняя помощь, его снова выручает "Большая стройка" — программа президента Владимира Зеленского. Ко Дню Независимости компании "Большой стройки" отремонтируют площадь перед Оперным театром, пишет политолог Кирилл Сазонов.

"Большая стройка" Зеленского снова помогает ремонтировать Киев и спасает Кличко, который не успевает привести город в порядок ко Дню Независимости. Как сообщил министр (инфраструктуры) Кубраков, сейчас они ремонтируют площадь перед Оперным театром", — написал он в Facebook.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По словам Сазонова, строительные компании выполняют ремонт в рамках благотворительной помощи.

Читайте также:
У ОП нет конфликта с Кличко, но ситуация с инфраструктурой критическая — Тимошенко

"Но самое главное, что меня удивило, — что это уже не первый проект, когда "Большая стройка" помогает мэру Кличко (который, кстати, недавно рассказывал, что не нуждается в помощи и сам достроит Подольский мост). Так они уже сделали дорогу в Охматдете и в Центре репродуктивной медицины", — рассказал Сазонов.

Подобные проекты есть и в других регионах. По мнению политолога, реализация таких социально ответственных программ участниками "Большой стройки" — это правильный подход.

Как ранее сообщалось, по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет также завершен известный киевский долгострой — Дарницкий мост. 27 мая уже был объявлен тендер на строительство объекта.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

SOCAR открыл в Украине две водные заправки
SOCAR открыл в Украине две водные заправки
ДФС не робить виключень ні для кого у проведенні слідчих дій в КМДА, — Мельник
ДФС не робить виключень ні для кого у проведенні слідчих дій в КМДА, — Мельник
Глава Гостуризма: Ксенофобия в Украине мешает туризму из стран Персидского залива
Глава Гостуризма: Ксенофобия в Украине мешает туризму из стран Персидского залива
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. "ИТ-Интегратор" запускает первый в Украине аутлет официальной техники Cisco

  2. Украина может судиться с "Газпромом" за блокирование транзита газа из Средней Азии

  3. Путин рассказал, с какой целью разместил российские войска у границ Украины

  4. Байден ответил Зеленскому, когда Украина станет частью НАТО

  5. "Укрзализныця" заработала 39 млн грн в мае: второй прибыльный месяц подряд

Ивент
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
На фестивалі GET Business Festival розкажуть, як виростити бізнес-партнерів зі своїх співробітників, що робити бізнесам, які не можуть перейти в online, як створити нейронний зв'язок з клієнтом та багато іншого
Загрузка...