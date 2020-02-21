Эксперты рассказали, как заместить поставки сжиженного газа из РФ

В случае прекращения импорта сжиженного углеводородного газа из России Украина сможет заместить его другими источниками за полтора месяца, но они будут сложными. Об этом на конференции LPG-2020 заявил глава GT Group Владислав Колодяжный.

"В случае прекращения поставок сжиженного газа из России украинский рынок сможет компенсировать эти поставки за полтора месяца, которые будут отличаться турбулентностью. Премиальность украинского рынка должна повыситься примерно на $50–70/т. Думаю, этого хватит, чтобы дифференцировать рынок", - уверен Колодяжный.

Причиной для проблем с импортом может стать жалоба украинских нефтеперерабатывающих заводов. Она находится на рассмотрении Межведомственной комиссии по международной торговле при МЭРТ. Производители требуют введения пошлин с 8,46% в первый год с повышением до 25,4% в 2025-ом.

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По мнению Колодяжного, импортные поставки из России — это 60 тысяч тонн топлива в месяц — могут заменить существующие портовые терминалы.

"60 тысяч тонн надо привезти? Окей. Через Одессу — 30 тысяч тонн, остается еще 30 тысяч. Этот объем могут распределить николаевская перевалка (6 тысяч тонн), есть еще законсервированный терминал в Черноморске без парка хранения — через него можно принять 15–20 тысяч тонн. Позже при росте маржинальности может подключиться Измаил, дальше Рени", — анализирует Колодяжный.

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При этом, уточнил топ-менеджер, если бы в Украине был глубоководный портовый терминал для приема крупных судов, удалось бы обойтись без существенного повышения премиальности рынка.

Ответ на вопрос, что будет с розничной продажей сжиженного газа дал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн. По его словам, это повлечет рост розничных цен минимум на 1-1,2 грн за литр. Это без учета ажиотажа, который может привести к более серьезному повышению.