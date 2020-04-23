Еще один украинский банк в шаге от окончательной ликвидации

21 апреля Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) подал документы для государственной регистрации прекращения ПАО "Профин Банк" как юридического лица.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, согласно части седьмой статьи 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" Фонд гарантирования завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований записи о ликвидации банка как юридического лица.

В связи с этим, ФГВФЛ сообщает о завершении 21 апреля 2020 выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО "Профин Банк".

В рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчиками ПАО "Профин Банк" получено 36,7 млн грн, что составляет 94,5% от общей гарантированной суммы.

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ПроФин Банк (ранее — Икар-банк) был создан в 1989 году. Крупнейшим акционером банка на 1 апреля 2014 года являлась Xeronia Limited (Кипр, 98,8406%).

По размеру общих активов на 1 апреля 2014 года ПроФин Банк занимал 146-е место (488,054 млн грн) среди 181 действовавшего в стране банка.

Напомним, в апреле 2015 года Национальный банк Украины решил ликвидировать неплатежеспособный Профин Банк.

Перед этим, в январе 2015 года, Фонд гарантирования вкладов ввел в банк временную администрацию сроком на 3 месяца. С 23 апреля ФГВФЛ начал выплаты вкладчикам финучреждения.

Профин Банк стал первым в Украине банком, в котором ФГВФЛ непосредственно выполняет функции ликвидатора.

Ранее сообщалось, что 27 марта 2020 года в Единый госреестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о прекращении деятельности ПАО БГ Банк как юридического лица.