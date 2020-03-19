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Еще пять человек заразились коронавирусом в Черновцах

Пациенты изолированы, их состояние стабильное

Еще пять человек заразились коронавирусом в Черновцах Еще пять человек заразились коронавирусом в Черновцах

В городе Черновцы вечером 19 марта медики выявили еще 5 пациентов, инфицированных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины. 

"Вечером 19 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины зафиксировано 5 новых случаев инфицирования коронавируса. Пациенты изолированы, их состояние стабильное", — говорится в сообщении.

Таким образом, на данный момент в Украине насчитывается 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, три из которых — летальные.

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