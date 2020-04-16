Еврокомиссия выделила 13 млн евро на гумпомощь населению Донбасса

Европейская комиссия объявила о выделении 13 млн евро для оказания гуманитарной помощи населению Украины, которое больше всего страдает от конфликта на Востоке.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

"В то время, когда конфликт на Востоке Украины вошел в седьмой год, Еврокомиссия объявила сегодня о выделении 13 млн евро для людей, которые больше всего страдают от продолжающегося насилия. В то же время гуманитарные проекты за финансирование ЕС также помогут в решении проблем вокруг вспышки коронавируса", — говорится в сообщении.

По словам еврокомиссара по вопросам кризисного менеджмента Янеза Ленарчича, помощь ЕС предназначена уязвимым категориям населения, людям, которые истощены шестью годами конфликта, получить доступ к базовым услугам, включая здравоохранение и водоснабжение.

"Доступ к таким услугам даже более важен во время вспышки коронавируса. ЕС поддерживает людей, нуждающихся в помощи, с обеих сторон контактной линии", — отметил он.

Указано, что Евросоюз поможет в восстановлении поврежденных зданий, в частности, школ и больниц, а также в предоставлении базовых услуг, таких как образование и водоснабжение.

Предполагается, что вся гуманитарная помощь ЕС будет направлена ​​через каналы агентств ООН, неправительственные организации и Международный комитет Красного Креста.

"Евросоюз последовательно призывает к предоставлению беспрепятственного доступа гуманитарных организаций для оказания гуманитарной поддержки на местах во временно неподконтрольных правительству районах", — подчеркнули в Еврокомиссии.

По данным ЕК, с марта 2014 года конфликт на Востоке Украины затронул более 5,2 млн человек, из которых по крайней мере 3,5 млн нуждаются в гуманитарной помощи. Эти потребности постоянно растут вследствие экономической уязвимости населения, страдающего от конфликта, преимущественно на неподконтрольных правительству Украины территориях.

"Обстрелы препятствуют предоставлению важных услуг, таких как водо- и электроснабжение, вдоль контактной линии. Украина является пятой страной в мире по количеству гражданских жертв в результате подрывов на минах и неразорвавшихся боеприпасах", — говорится в сообщении.

Напомним, 18 ноября 2019 года Совет министров Австрии предоставит 1 млн евро для смягчения чрезвычайной ситуации в кризисных регионах Украины. 500 тысяч евро Австрия предоставит Международному комитету Красного Креста, еще столько же — австрийским неправительственным организациям, которые занимаются представлением гуманитарной помощи.

Деньги планируют потратить на гуманитарную помощь жителям Луганской и Донецкой областей и разминирование оккупированных территорий.