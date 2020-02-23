Происшествия 1 час назад

ФК "Шахтер" готовит свой самолет для эвакуации остальных украинцев из Китая

Процесс под личным контролем президента Владимира Зеленского

ФК "Шахтер" готовит свой самолет для эвакуации остальных украинцев из Китая ФК "Шахтер" готовит свой самолет для эвакуации остальных украинцев из Китая
Брендированный самолет ФК "Шахтер" Фото: офсайт "Шахтера"

Футбольный клуб "Шахтер" готовит свой самолет к отправке в Китай, чтобы забрать остальных украинцев из пораженного коронавирусом города Ухань.

Этот процесс лично контролирует президент Владимир Зеленский, заявил гендиректор донецкого клуба Сергей Палкин в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Хочу вам сказать, что это довольно трудоемкий процесс сбора документов и согласований. В него вовлечены разные государственные службы, как в Украине, так и в Китае. Процесс под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского", — заверил Палкин.

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По его словам, "Шахтер" готовит борт с руководством своего партнера авиакомпании SkyUp.

"Сможем вылететь, как только будут улажены все административные вопросы и получены необходимые разрешения", — пояснил футбольный менеджер.

Напомним, эвакуированных из Китая из-за коронавируса граждан Украины доставили в аэропорт Харькова 20 февраля. Их должны были разместить на карантин в санатории в поселке Новые Санжары. Еще до приезда эвакуированных там начались протесты из-за опасений распространения заболевания.

Протестующие заблокировали идущую через населенный пункт дорогу и устроили потасовку с сотрудниками полиции, которые попытались освободить трассу. Когда автобусы доставили эвакуированных из Китая украинцев, транспорт забросали камнями.

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Власти Новых Санжар (Полтавская область) в лице местных депутатов обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием не допустить размещения на территории поселка на карантин эвакуированных из Китая из-за коронавируса украинцев и граждан других стран.

По данным МВД, из-за беспорядков травмы получили более 10 полицейских. Из-за протестов в поселке задержали 24 человека. Накануне в Новые Санжары отправился глава СНБО Алексей Данилов. По его словам, среди организаторов беспорядков из-за карантина были профессиональные подстрекатели, которые к Новым Санжарам "не имеют никакого отношения".

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