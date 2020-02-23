ФК "Шахтер" готовит свой самолет для эвакуации остальных украинцев из Китая

Футбольный клуб "Шахтер" готовит свой самолет к отправке в Китай, чтобы забрать остальных украинцев из пораженного коронавирусом города Ухань.

Этот процесс лично контролирует президент Владимир Зеленский, заявил гендиректор донецкого клуба Сергей Палкин в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Хочу вам сказать, что это довольно трудоемкий процесс сбора документов и согласований. В него вовлечены разные государственные службы, как в Украине, так и в Китае. Процесс под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского", — заверил Палкин.

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По его словам, "Шахтер" готовит борт с руководством своего партнера авиакомпании SkyUp.

"Сможем вылететь, как только будут улажены все административные вопросы и получены необходимые разрешения", — пояснил футбольный менеджер.

Напомним, эвакуированных из Китая из-за коронавируса граждан Украины доставили в аэропорт Харькова 20 февраля. Их должны были разместить на карантин в санатории в поселке Новые Санжары. Еще до приезда эвакуированных там начались протесты из-за опасений распространения заболевания.

Протестующие заблокировали идущую через населенный пункт дорогу и устроили потасовку с сотрудниками полиции, которые попытались освободить трассу. Когда автобусы доставили эвакуированных из Китая украинцев, транспорт забросали камнями.

Власти Новых Санжар (Полтавская область) в лице местных депутатов обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием не допустить размещения на территории поселка на карантин эвакуированных из Китая из-за коронавируса украинцев и граждан других стран.

По данным МВД, из-за беспорядков травмы получили более 10 полицейских. Из-за протестов в поселке задержали 24 человека. Накануне в Новые Санжары отправился глава СНБО Алексей Данилов. По его словам, среди организаторов беспорядков из-за карантина были профессиональные подстрекатели, которые к Новым Санжарам "не имеют никакого отношения".