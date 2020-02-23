Протестующие из-за карантина в Новых Санжарах записали обращение к Зеленскому (ВИДЕО)

Участники протестов в поселке Новые Санжары на Полтавщине, где организовали 14-дневный карантин для эвакуированных из Китая из-за коронавируса, записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому.

Ролик опубликовал телеканал Poltavske.TV на YouTube.

В частности, авторы обращения утверждают, что являются жителями Полтавской области, а за провокаторов их приняли по ошибке.

В ролике юноши пояснили, что являются местными жителями, а не приезжими, которые, как отмечал Зеленский, сознательно "сеют панику".

Ранее президент назвал протестующих в поселке "вирусологами в спортивных костюмах" и пообещал наказать устроивших беспорядки из-за карантина.

Напомним, эвакуированных из Китая из-за коронавируса граждан Украины доставили в аэропорт Харькова 20 февраля. Их должны были разместить на карантин в санатории в поселке Новые Санжары. Еще до приезда эвакуированных там начались протесты из-за опасений распространения заболевания.

Протестующие заблокировали идущую через населенный пункт дорогу и устроили потасовку с сотрудниками полиции, которые попытались освободить трассу. Когда автобусы доставили эвакуированных из Китая украинцев, транспорт забросали камнями.

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Власти Новых Санжар (Полтавская область) в лице местных депутатов обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием не допустить размещения на территории поселка на карантин эвакуированных из Китая из-за коронавируса украинцев и граждан других стран.

По данным МВД, из-за беспорядков травмы получили более 10 полицейских. Из-за протестов в поселке задержали 24 человека. Накануне в Новые Санжары отправился глава СНБО Алексей Данилов. По его словам, среди организаторов беспорядков из-за карантина были профессиональные подстрекатели, которые к Новым Санжарам "не имеют никакого отношения".