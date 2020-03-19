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Банки 1 час назад

Фонд гарантирования завершил ликвидацию "Фортуна-Банка"

Требования кредиторов к банку считаются погашенными, а выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам банка завершены

Фонд гарантирования завершил ликвидацию "Фортуна-Банка" Фонд гарантирования завершил ликвидацию "Фортуна-Банка"
Фото: stockworld.com.ua

В Единый государственный реестр внесена запись о прекращении деятельности АО "Фортуна-Банк" как юридического лица, следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"Требования кредиторов к банку, которые были не удовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными, и полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора АО "Фортуна-Банк" прекращены", — сказано в сообщении.

Фонд отмечает, что выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам банка завершены.

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"В рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчиками АО "Фортуна-Банк" получено 88,6 млн грн, что составляет 96,7% от общей гарантированной суммы", — сказано в сообщении.

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Напомним, 26 января 2017 года Национальный банк Украины (НБУ) признал АО "Фортуна-Банк" неплатежеспособным, после чего 27 января в банке была введена временная администрация. Процедура ликвидации банка была начата 22 февраля 2017 года.

По состоянию на 1 января 2016 года владельцами существенного участия в "Фортуна-банке" числились Тищенко Матрена Ивановна с 99,637% участия в банке и Масленникова Антонина Борисовна с 0,363% участия. Банк связан с бизнесменом Сергеем Тищенко.

Тищенко приобрел широкую известность осенью 2014 года, когда государственное предприятие "Укртранснефтепродукт" передало его компании "Укройлпродукт" нефтепродукты с нефтебаз Сергея Курченко, конфискованные в рамках уголовного дела.

ГП получило эти нефтепродукты по решению Приморского суда Одессы. Нефтепродукты ГП "Укртранснефтепродукт" продало по заниженным ценам "Укройлпродукту", который реализовывал его уже другим нефтетрейдерам. Средства от продажи нефтепродуктов аккумулировались на счетах "Фортуна-банка", который принадлежит Тищенко.

В конце 2019 года предприниматель Сергей Тищенко сам обратился в Хозсуд Киева с ходатайством о признании его банкротом.

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