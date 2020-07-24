Фонд развития дзюдо "Кодокан" наградил денежными сертификатами лучших молодых дзюдоистов

Международный благотворительный фонд развития дзюдо в Украине "Кодокан" 13 июля 2020 года наградил денежными сертификатами лучших молодых дзюдоистов, тренирующихся под руководством преподавателя по дзюдо высшей категории, мастера спорта СССР международного класса Бислана Чесебиева.

А 21 июля сертификатами были награждены лучшие воспитанники заслуженного тренера Украины, мастера спорта международного класса по дзюдо Карена Балаяна.

"С открытым сердцем и душой познаем мастерство дзюдо, — отметил руководитель Международного благотворительного фонда развития дзюдо в Украине "Кодокан" Максим Тютюнников. — В человеческой жизни все как и в дзюдо — мы падаем, встаем, но продолжаем идти. Каждое препятствие делает нас сильнее. Мы пройдем этот путь".

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"Человеческая жизнь — это разные возможности. Одну из них мы реализовываем вместе на борцовском ковре. И наш Фонд делает все возможное, чтобы этой возможностью воспользовалось как можно больше молодых ребят", — добавил Константин Мельник, вице-президент Фонда, руководитель киевского борцовского клуба KyivWrestling.