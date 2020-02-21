Фондовый рынок: Минфин за счет ОВГЗ привлек только 1,5 млрд грн

Министерство финансов Украины за прошедший период смогло привлечь с помощью размещения гособлигаций лишь 1,5 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба биржи ПФТС, на данном этапе этого должно быть достаточно.

Неизменной осталась только ставка отсечения по 5-месячным облигациям внутреннего госзайма (ОВГЗ), которые собрали 623 млн грн спроса при предложении в 1 млрд грн, но почти половину спроса было отклонено. Минфин сохранил ставку отсечения на уровне 10%, но средневзвешенная при этом выросла на 22 процентных пункта, до 9.82%, несмотря на то, что минимальная ставка снизилась на 1%. Поэтому удовлетворенный спрос сосредоточился на 10% или очень близко к этому уровню.

В ПФТС отмечают, что выросли ставки и по 1,5-летним ценным бумагам. Минимальный уровень поднялся на 10 процентных пунктов, а за счет этого на столько же выросла и средневзвешенная процентная ставка. Обе ставки остановились на отметке 9,63%.

"А вот ставка отсечения выросла на 12 процентных пунктов, до 9.65%. При этом максимальная ставка в спросе опустилась на 100 процентных пунктов, до 10%. Однако удовлетворение еще трех заявок со стоимостью заимствований выше 9,65% могло увеличить поступления только примерно на 15 млн грн, из-за чего Минфин отказался от этих средств. И только по 3-летним выпускам ставка отсечения была снижена. Но и то лишь на 1 процентный пункт, до 10.14%. Тем не менее, средневзвешенная стоимость заимствований выросла всего до 10.11%. в то же время, объем и спроса и привлеченных средств — оказался наименьшим — только 32,3 млн грн", — говорится в сообщении.

По мнению экспертов, фактически вчера состоялся первый этап коррекции процентных ставок, и продолжилась нормализация кривой доходностей по ОВГЗ, где длинные сроки обращения получают все более ощутимую преимущество в процентных ставках.

"А вот короткий конец кривой не слишком спешит снижаться, хотя по средневзвешенным ставкам разница становится все заметнее. Выбивается из общей картинки только 1,5-летний выпуск, который, очевидно, продолжает собирать преимущественно нерезидентский спрос, и поэтому приносит бюджету больше средств и низкую стоимость займов. Но постепенно короткие выпуски могут нивелировать эту разницу и сделать кривую ставок более плавной — особенно после очередного снижения учетной ставки. Всего на этом размещении удалось рефинансировать выплату основной суммы долга рыночным инвесторам, поэтому особого влияния на исполнение бюджета и валютный рынок этот аукцион иметь не будет", — резюмируют аналитики ПФТС.

Напомним, 4 февраля на бирже ПФТС объем заимствований уменьшился до 2,3 млрд грн. Как заявляет пресс-служба биржи, в пользу бюджета были и ограничения, и снижение минимальных уровней ставок в заявках. Но средневзвешенные ставки изменились незначительно.