Франция сократила ядерный арсенал

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о сокращении ядерного арсенала страны до 300 боеголовок.

"Франция уже сократила ядерный арсенал до 300 боеголовок и это дает право Парижу требовать от других ядерных держав конкретных шагов к глобальному разоружению. Все европейцы должны осознать, что в отсутствие правовой базы они могут уже в скором времени столкнуться на своей собственной территории с новой гонкой обычных видов вооружения и даже ядерных вооружений. Есть риск, что еще до 2021 года в мире начнется в чистом виде самое масштабное с 1960-х годов соперничество в военной сфере", — цитирует Макрона Deutsche Welle.

Кроме этого, Макрон отметил необходимость принятия бюджета в размере около 37 млрд евро для модернизации ядерного потенциала Франции, так как после выхода Великобритании из Евросоюза, Франция остается единственной ядерной страной в ЕС.

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Ранее стало известно, что Китай обошел Россию по производству оружия. Совместные продажи вооружений китайских компаний в 2017 году были на уровне 54,1 млрд долларов, что на 16,4 млрд долларов больше российских.